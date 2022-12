Sciopero a Roma venerdì 2 dicembre 2022: a rischio scuole e trasporti, orari e motivi

Roma. È previsto per domani, venerdì 2 dicembre, uno sciopero generale nazionale che interesserà tutti i settori pubblici e privati. Numerose le sigle sindacali di base che aderiranno alla manifestazione, tra i promotori troviamo: USB, Cobas, Cub trasporti, Sgb, Alcobas ed OrSA. Diversi, dunque, i settori a rischio, dalle scuole al trasporto, passando per la sanità e la raccolta dei rifiuti. Cerchiamo adesso di fare chiarezza sugli orari e sulle motivazioni alla base della protesta.

Sciopero generale nazionale 2 dicembre 2022: a rischio trasporti e servizi, gli orari

Gli orari dello sciopero generale nazionale di domani

I lavoratori domani incroceranno le braccia per l’intera giornata e precisamente dalle ore 00:01 alle 23:59. A rischio, il settore dei trasporti ma non sarà l’unico, come peraltro rende noto anche il sito di Roma Capitale: ‘Sono interessati tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti e la logistica, dalle autostrade alle ferrovie e gli aeroporti. Tra i promotori USB, Cobas, Cub trasporti, Sgb, Alcobas, OrSA. Nel comparto trasporti — si legge sul sito — a Roma e nel Lazio saranno possibili disagi, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, sulle linee di Atac (anche sulle linee date in sub-affidamento), Roma Tpl e Cotral’.

Le corse a rischio

‘In città inoltre, nella notte tra giovedì e venerdì, sarà a rischio il servizio delle linee bus “N”, mentre saranno regolari le linee di bus diurne che fanno corse anche dopo le 24. Una protesta interesserà anche il personale di Ferrovie dello Stato, in questo caso dalle 21 di giovedì 1 alla stessa ora di venerdì 2 dicembre. Nella notte tra venerdì e sabato accadrà il contrario, ovvero le linee bus “N” saranno regolari, mentre sarà a rischio il servizio dei collegamenti che fanno corse anche dopo le 24: 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980’, conclude la nota.

Le motivazioni dello sciopero generale nazionale

Insomma, la giornata di domani sarà all’insegna delle proteste che, come visto, riguarderanno una vasta gamma di settori. Ma quali sono le motivazioni dello sciopero? Alla base della protesta vi sono diverse ragioni: