Scontri tra laziali e romanisti vicino allo stadio Olimpico: bombe carta contro la polizia, arrestato un tifoso

Il derby è in programma per questo pomeriggio alle 18 allo stadio Olimpico. Nei tafferugli sono rimasti coinvolti un gruppo di circa 200 tifosi laziali e un centinaio di supporter giallorossi.

Un tifoso romanista è stato arrestato.

Scontri tra laziali e romanisti vicino allo stadio Olimpico

Scontri vicino allo stadio Olimpico in vista del derby capitolino in programma per le 18 di questo pomeriggio. Un gruppo di circa 200 tifosi laziali e un centinaio di supporter giallorossi si sono scontrati nei pressi del bar River. Sul posto sono intervenute diverse squadre di polizia, che hanno lanciato dei lacrimogeni per separare i facinorosi. Un tifoso romanista è stato arrestato.

Gli scontri si sono verificati verso le 9.30 di questa mattina, quando i circa 200 tifosi laziali, tutti con il volto coperto, si sono spostati in zona stadio. Il gruppo tifosi giallorossi li ha raggiunti e sono iniziati gli scontri. A quel punto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno cercato di separare i tifosi. I poliziotti sono stati aggrediti con delle bombe carta e hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.

Roma-Lazio scontri sul lungotevere in zona Olimpico fin dalla mattinata. Il VIDEO con l’intervento della polizia.#RomaLazio #DerbydellaCapitale pic.twitter.com/J9cBvdyapl — calciomercato.com (@cmdotcom) April 6, 2024

Le immagini della scientifica sono già al vaglio della polizia per identificare chi ha preso parte ai disordini. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati caschi, cacciaviti e mazze.