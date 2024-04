Scoperta choc a Roma, trovato un feto di quattro mesi nel freezer: denunciata una coppia

I fatti si sono registrati nella Borghesiana, periferia sud est di Roma. La donna, che aveva appena partorito, si è presentata in ospedale con una forte emorragia.

La polizia ha trovato il feto nascosto nel freezer, e ha denunciato la coppia. Si tratta di due cittadini romeni, da tempo residenti nella capitale.

Scoperto un feto congelato a Roma

Drammatica scoperta quella fatta questa mattina dagli agenti del distretto del Casilino. In un’abitazione nella Borghesiana, alla periferia sud est di Roma, è stato scoperto un feto congelato di quattro mesi.

Il controllo delle forze dell’ordine è scattato dopo che una donna si è presentata al pronto soccorso del policlinico Casilino per una forte emorragia. I medici hanno scoperto che l’emorragia poteva dipendere da un parto prematuro o da un aborto. I medici hanno quindi allertato gli agenti, che nell’abitazione hanno fatto la drammatica scoperta.

Nel congelatore è stato rinvenuto un feto di quattro mesi, lungo 30 centimetri.

Gli agenti hanno denunciato una coppia di origini romene per occultamento di cadavere. Sul corpicino è stato disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso.