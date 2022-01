Sgombero CasaPound a Casal Bertone, duro scontro con la Polizia: salgono a 6 gli agenti feriti

Roma. Come già riportato questa mattina, c’è stato un maxi blitz da parte degli agenti della Polizia di Stato che, con l’aiuto della Polizia Locale Roma Capitale, sono intervenuti in via Enrico Cosenz e via degli Orti di Malabarba. Nella zona di Casal Bertone, dunque, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo dei locali di proprietà dell’I.N.P.S., che erano stati occupati abusivamente nel corso degli ultimi tempi. Non occupazioni di poco conto, in ogni caso, soprattutto in considerazione di coloro che ne erano stati i fautori. Addirittura, i locali erano stati trasformati anche in depositi di materiale edile. Ma c’è di più: la struttura ospitava la sede del “Circolo Futurista Casal Bertone”, denominato “Spatium Nostrum”, e dell’associazione “La Salamandra”. Insomma, un’operazione importante per i caschi bianchi intervenuti.

Salgono a 6 gli agenti feriti durante lo sgombero

Infatti, ad aspettarli, di fronte l’ingresso del Circolo Futurista di Casal Bertone, c’erano ben 40 aderenti a Casapound. Tutti muniti di caschi e protezioni hanno cercato di ostacolare le operazioni e, come se non bastasse, hanno impedito l’accesso al circolo. Gli occupanti e i rivoltosi hanno impiegato di tutto: bombe carta, fumogeni etc. Nella colluttazione, purtroppo, diversi agenti sono rimasti feriti. Nelle scorse ore si era parlato di soli due feriti, ora il numero è salito a sei. Di fatto, negli attimi di concitazione sono stati feriti 6 agenti del Reparto Mobile. Uno in particolare, il capo squadra, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I per aver ricevuto un forte colpo al naso e allo zigomo sinistro. Con probabile frattura, la cui diagnosi richiede valutazioni strumentali. Ora sarà indispensabili riuscire a dare un volto ai fautori della rivolto e delle occupazioni.