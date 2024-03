Si sente male su un volo per la Thailandia, poi la terribile scoperta dei medici: bambina italiana bloccata all’estero

Per consentire alla piccola e ai suoi familiari di tornare a casa, a Roma, è stata organizzata una raccolta fondi, visto che – per questioni burocratiche – non è possibile fare ritorno su un volo di linea.

La piccola ha accusato un malore mentre era su un volo per la Thailandia. Nel Paese asiatico i medici le hanno diagnosticato una terribile malattia.

Bambina romana bloccata in Thailandia con la famiglia

Era diretta con la famiglia in Thailandia, ma sul volo si è sentita male. Una volta atterrata, i genitori l’hanno portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato un tumore in testa, con la necessità di un’operazione chirurgica urgente. Protagonista della vicenda, di cui dà notizia Il Messaggero, è una bambina di Roma.

La piccola e i genitori vorrebbero tornare nella capitale, dove vivono, per curare la figlia e consentirle di sottoporsi all’operazione, ma, per motivi burocratici, il ritorno in Italia non è consentito su un volo di linea. A questo punto si sono mossi i genitori della scuola elementare che frequenta la bambina, che hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia a organizzare un volo di ritorno.

Al momento non è chiaro a quanto ammonti la cifra raggiunta, ma sembra che si tratti già di una somma importante che potrebbe consentire – già nei prossimi giorni – un ritorno in Italia alla piccola e alla sua famiglia.