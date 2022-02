Roma, si sveglia la mattina per palpeggiare le adolescenti che vanno a scuola in autobus

Roma. Un maniaco seriale che sfruttava la confusione e gli assembramenti degli autobus per poter palpeggiare nelle parti intime delle giovani studentesse a bordo. Operava negli stessi orari, perché il suo target era quello, tra le 7.00 e le 8.00 del mattino. Proprio quando le ragazzine adolescenti prendevano l’autobus e andavano a scuola. Puntuale come sempre, saliva su quella linea, in quanto l’autobus passava proprio nei pressi di un istituto scolastico, dunque premeditato e studiato da tempo.

Leggi anche: Maxi sequestro da 20 milioni di euro ai Casamonica: confiscate ville di lusso e società tra Roma e provincia

Maniaco seriale a Roma

Le segnalazioni erano state tante nel corso degli ultimi mesi, le ultime risalivano allo scorso 4 febbraio. Due studentesse di 14 anni avevano chiamato il 112 per segnalare la presenza di un maniaco che proprio in quella mattinata le aveva palpeggiate a lungo nell’autobus e poi era sceso dileguandosi nel nulla. Poi, ha poi fatto seguito la denuncia al commissariato Colombo di polizia. Apprese le prime informazioni e capito che si trattava di un maniaco seriale, gli investigatori hanno organizzato degli appostamenti con un servizio ad hoc per adescarlo.

Leggi anche: Francesco Totti e Tom Holland insieme a Roma per girare uno spot pubblicitario

L’appostamento della Polizia

Gli agenti sono saliti su quell’autobus specifico, la linea 766 che collega la zona di via Millevoi alla stazione di Trastevere, assieme ad una delle studentesse che era finita nel mirino dell’uomo. Gli agenti erano, dunque, in borghese, confusi e scambiati per normali passeggeri, si sono mimetizzati in attesa. Ad un certo punto, l’uomo è salito a bordo, puntuale come sempre. La ragazza ha quindi indicato agli investigatori la presenza dell’uomo alla fermata del bus in viale Guglielmo Marconi, in zona San Paolo. Salito sul 766 il 54enne si è subitamente diretto verso le ragazze, allungando le solite mani. La violenza è stata interrotta sul nascere, perché gli agenti sono intervenuti e l’hanno colto in flagranza di reato. I reati sono di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime e dal fatto che sia stata compiuta nei pressi di un istituto scolastico. Scattati i domiciliari per il malfattore.