Spaventoso incendio a Roma, a fuoco un deposito: alta colonna di fumo nero (FOTO)

Terribile incendio quello divampato poco fa a Roma, nella zona della Muratella. A prendere fuoco, in via Aristide Faccioli all’altezza del civico 352, un deposito e l’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile in più zone del quartiere.

Incendio in zona Muratella

Le fiamme hanno avvolto, per cause tutte da accertare, un deposito. All’interno principalmente cassette per la frutta, in parte in legno, moltissime in plastica. Da qui l’alta colonna di fumo nero visibile in zona, ma anche dal viadotto di Via della Magliana. L’area è circoscritta, non si registrano feriti e fortunatamente la situazione sembra sotto controllo. Sul posto ci sono 4 squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio, il funzionario di turno e gli agenti di Polizia.

Foto di Valerio Garipoli