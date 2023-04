Spaventoso incendio in un capannone, densa colonna di fumo nero: paura per le abitazioni (FOTO)

Capannone in fiamme a Corcolle. L‘intervento dei Vigili del Fuoco al fine di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area è tuttora in corso. A seguito del rogo si è sviluppata una densa colonna di fumo nero e si teme per le vicine abitazioni. Le operazioni dei pompieri risultano particolarmente impegnative proprio per via della presenza di numerose case a ridosso del capannone, precedentemente adibito a falegnameria.

L’incendio nel capannone e l’intervento dei vigili del fuoco

Sono ben 11 gli automezzi dei Vigili del Fuco tuttora al lavoro per domare le fiamme che nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, hanno lambito i locali di un capannone che in precedenza era un’ex falegnameria. L’incendio si è sviluppato a Corcolle e precisamente in via Castel di Lama 83. Fatto scattare l’allarme, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto undici automezzi tra Aps, Autobotti e diversi mezzi di supporto.

La densa colonna di fumo e le vicine abitazioni

L’incendio ha avuto luogo nel capannone e si è poi esteso. La combustione ha generato una densa colonna di fumo nero. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area da parte dei pompieri sono ancora in corso. Peraltro, l’intervento dei Vigili è reso difficoltoso e particolarmente impegnativo per via della presenza di numerose abitazioni ubicate proprio a ridosso del capannone.

Evacuati i residenti, il capannone rischia di crollare

Come reso noto dalla sala stampa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma, l’incendio non è stato ancora spento e i pompieri stanno attualmente cercando di controllarlo al fine di evitare che raggiunga le case adiacenti. A scopo precauzionale, i residenti di tali abitazioni sono stati fatti allontanare. Inoltre, date le altre temperature raggiunte, il capannone è in pericolo di crollo. È stata altresì inviata un’ulteriore autobotte anche dal comune di Valmontone per via della grande necessità di acqua che occorre per spegnere l’incendio.