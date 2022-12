Strage di Fidene, il quartiere ricorda le vittime con una veglia di preghiera (video)

Il quartiere di Colle Salario ricorda le vittime della gravosa sparatoria avvenuta al bar “Il posto giusto”, a via Monte Giberto. Per ricordare le vittime della follia di Claudio Campiti, tristemente nota come “strage di Fidene”, il parroco di Colle Salario ha deciso di organizzare un momento di preghiera, cui hanno preso parte non solo i cittadini, ma anche il corpo dell’Arma dei Carabinieri, le istituzioni del III Municipio di Roma Capitale e i gestori del bar dov’è avvenuto il pluri-omicidio.

Fidene si stringe in preghiera per le vittime di Claudio Campiti

All’incirca 70 persone si sono incontrate a via Monte Giberto, proprio davanti al bar dov’è avvenuto il massacro per una riunione di condominio che è degenerata. La persone hanno voluto fortemente ricordare le proprie vittime, riunendosi in un attimo di preghiera con la guida spirituale locale, ovvero il parroco di Colle Salario. All’evento presenti anche le istituzioni della politica locale: tra i presenti, Marta Marziali di Italia Viva; la Vicepresidente del III Municipio di Roma Capitale, Paola Ilari e l’Assessora alle Politiche Sociali, Maria Concetta Romano.

Presenti sul posto anche l’Arma dei Carabinieri, con il Capitano di Stazione a Colle Salario che ha voluto fortemente portare la propria solidarietà alle vittime del brutale assassinio. Tra i presenti, anche diversi parenti delle persone che purtroppo sono morti sotto il fuoco di Claudio Campiti. Sul posto, hanno voluto presenziare anche i gestori del bar “Il posto giusto”, che durante il momento di preghiera hanno abbassato le saracinesche in segno di rispetto per le vittime.

La cerimonia è durata all’incirca mezz’ora, con una preghiera che è stata dedicata alle vittime del brutale omicidio avvenuto in un bar di Fidene. Un momento molto sentito, che ha visto la partecipazione anche dei parenti delle vittime, per portare avanti il ricordo delle persone cadute e soprattutto dire un forte “no” alle azioni di violenza.