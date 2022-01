Talenti-Montesacro, preso il rapinatore dalle scarpe rosse: terrorizzava il quartiere

Era diventato l’incubo del quartiere, che teneva sotto scacco con una serie di rapine perpetrate a partire dal mese di dicembre. Lui, un uomo di 44 anni, agiva indossando delle scarpe rosse, anche se non erano sempre le stesse: è stato proprio questo particolare che ha portato al suo riconoscimento.

Rapine a Roma: 44enne riconosciuto dalle scarpe rosse

Tutto è iniziato nel mese di dicembre a Roma, in zona Telenti-Montesacro, dove una serie di rapine hanno preoccupato gli abitanti del quartiere. Ma venerdì in tra mattinata i poliziotti del commissariato Fidene Serpentara insieme agli uomini della Squadra Mobile, hanno sottoposto a fermo un 44enne, indiziato di rapina. L’uomo, bloccato in zona San Basilio è stato sottoposto a perquisizione domiciliare: a casa del 44enne è stata rinvenuta una pistola giocattolo e tre paia di scarpe rosse che utilizzava durante le rapine. Le scarpe erano state ben descritte dalle vittime, e proprio questa descrizione ha permesso il riconoscimento dell’uomo, che è stato tratto in arresto.

Rapinatore dalle scarpe rosse, i colpi

Diverse le rapine effettuate dall’uomo, che aveva come oggetto sia le singole persone che gli esercizi commerciali. Ha infatti rapinato sia farmacie che tabaccherie, ma anche un ufficio postale, in via Grazia Deledda a Fonte Nuova. Ma il 44enne non disdegnava le rapine a danno dei passanti: una settimana fa vittima una donna. L’uomo, in via Matteo Bandello, si è infilato improvvisamente nell’auto della signora, l’ha minacciata con la pistola che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo, e l’ha costretta a prelevare del denaro in un bancomat. Ed è stato proprio grazie a questo episodio e al racconto della vittima che c’è stata la svolta alle indagini.

L’arresto dopo la rapina al bar

L’arresto è avvenuto ieri mattina dopo che il 44enne aveva appena compiuto una rapina al bar di via Isidoro del Lungo. L’intervento degli agenti, che lo hanno fermato subito dopo il colpo, e la perquisizione, ha fatto ricollegare tutti gli episodi precedenti, che sono almeno 12.