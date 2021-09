Terribile incidente a Roma, tram travolge uno scooter: morto un ragazzo di 18 anni, gravissimo l’amico

Terribile incidente a Roma nella serata di oggi, 17 settembre, in via Prenestina, all’altezza del civico 66, nei pressi del deposito Atac. Uno scooter con a bordo due ragazzi si è scontrato con un tram della linea 5. L’urto è stato terribile: i due ragazzi sono stati travolti dal tram, che non ha lasciato scampo a uno di loro.

Il giovane, di appena 18 anni, immediatamente soccorso insieme al suo amico, è infatti deceduto subito dopo l’impatto con il mezzo Atac. Gravissime anche le condizioni dell’altro ragazzo, un 17enne che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni. Lo scontro, avvenuto sulle rotaie, nel tratto di corsia preferenziale, ha provocato il blocco della circolazione dei tram e dei mezzi circolanti su corsia riservata. Si riscontrano ritardi e rallentamenti al traffico in tutta la zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi che possano stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e per la gestione del traffico.

#info #atac Linee tram 5-14-19 dirette a Gerani/Togliatti, limitano a Porta Maggiore, dirette a Termini/Risorgimento, limitano in via Prenestina Officine Centrali, Interruzione Piazzale Prenestino<->Porta Maggiore, incidente in corsia tram. Seguono aggiornamenti. #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) September 17, 2021