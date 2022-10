Testaccio, studenti fanno sesso tra le macchine e urinano per strada dopo una festa universitaria

Prosegue la malamovida di Testaccio, questa volta immortalando due studenti, probabilmente ragazzi stranieri in Erasmus, avere rapporti sessuali per strada. I due ragazzi, presi da fuoco amoroso, si sarebbero appartati dietro due macchine parcheggiate nel quartiere, disinteressandosi dalla possibilità di essere visti da altri ragazzi, sanzionati dalle Forze dell’Ordine o immortalati dai residenti, impegnati da mesi a contrastare i fenomeni di degrado legati alla vita notturna nel quartiere.

L’episodio si sarebbe verificato mercoledì notte, in concomitanza a una festa universitaria dedicata agli studenti Erasmus. Un party che ha visto la partecipazione di tantissimi studenti straniera, in particolare con una forte componente di ragazzi provenienti dalla Spagna. Sarebbero proprio loro i primi indiziati per i disordini portati a Testaccio e poi immortalati dai cittadini del quartiere, che avrebbero deciso di sbizzarrirsi in strada dopo la chiusura dei locali notturni.

I nuovi episodi di malamovida a Testaccio

Se c’è una coppia di ragazzi che si è intrattenuta a rapporti occasionali in strada, altri giovani si sono resi protagonisti di altri disordini. Gli scempi urbani sarebbero andati oltre a schiamazzi ed eventuali risse, ma anche a immagini di studenti che urinavano tranquillamente per strada. Marciapiedi, come androni condominiali dello storico quartiere romano, scambiati per dei servizi igienici, venendo invasi da urina e vomito di studenti che hanno alzato il gomito all’interno dei locali notturni.

L’ennesima ferita ai residenti locali, ormai esausti di dover assistere a simili spettacoli sotto le loro casa. Non solo il sabato sera, ma durante la settimana. Musica che non fa dormire tutta la notte e soprattutto scene che fanno voltare lo stomaco di qualsiasi persona, con immagini che portano il peso di un totale abbandono della zona. Eppure, non è la prima volta che il mercoledì sera di Testaccio diventa fonte di disturbo e disagio per i residenti.

Ormai da anni, in quella giornata si svolgono feste universitarie per studenti Erasmus: un modo che dovrebbe far incontrare ragazzi provenienti da tutta Europa, fargli fare amicizia e divertirsi insieme. Peccato come, puntualmente, la soglia del divertimento venga rotta. I ragazzi, probabilmente storditi dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti, si lasciano completamente andare a serate estreme, tra sesso occasionale, violenze e scene deprecabili. Tutto sotto gli occhi dei residenti di Testaccio.