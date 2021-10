Tiburtino, scomparso a soli 41 anni don Mauro Vera: dolore e cordoglio nel quartiere

“È venuto a mancare ieri, a soli 41 anni, don Mauro Vera, sacerdote cileno ordinato a Roma nel 2015, che ha servito per quattro anni la parrocchia di Sant’Atanasio. Ci stringiamo nell’affetto e nella preghiera alla sua famiglia che sta in Cile, alla comunità di Sant’Atanasio e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato. I suoi funerali saranno celebrati dal cardinale Enrico Feroci martedì prossimo 26 ottobre alle ore 11 nel Santuario nuovo del Divino Amore”.

Con queste parole la Parrocchia San Romano Martire di Largo Beltramelli, a Roma, ha annunciato la morte del parroco don Mauro Vera, scomparso prematuramente ieri. Il sacerdote aveva prestato servizio per quattro anni presso la chiesa di Sant’Atanasio di via Tiburtina, in zona Pietralata. La redazione si stringe al dolore dei familiari.