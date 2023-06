Traffico in tilt a Roma per via della pioggia: strade allagate e lunghe code

Un lunedì faticoso per i cittadini della Capitale che hanno deciso di usare l’auto per raggiungere il posto di lavoro, l’università o accompagnare i propri figli a scuola. Il maltempo e la pioggia che si è abbattuta in città non ha certamente favorito la situazione ed i disagi non si sono fatti attendere. Diverse, infatti, le segnalazioni di traffico e code, situazione che appare maggiormente critica nei quadranti sud est della città.

Maltempo a Roma, pioggia e violente grandinate: le immagini (FOTO)

Il traffico capitolino paralizzato dal maltempo

La bella stagione fatica a fare capolino nella Penisola ed intanto i disagi causati dal maltempo e dalla pioggia si fanno sentire. A risentirne maggiormente gli automobilisti che devono fare i conti con traffico particolarmente intenso in alcuni tratti urbani, nonché la presenza di lunghe code. Insomma, un lunedì intenso dal punto di vista dei trasporti per i cittadini. In particolare, ad essere maggiormente “caldi” il tratto urbano dell’a24 e il Raccordo Anulare, con gli svincoli tra Casilina e Anagnini dove già delle prime ore di oggi di è registrata una situazione particolarmente intensa.

Gli incidenti

Allagamenti e possibili rallentamenti, appositamente segnalati dal canale Luceverde, nella zona dell’Eur e precisamente a Piazza del Lavoro, sulla Colombo, sulla Laurentina e sull’Ostiense. Insomma, i disagi appaiono comuni in moltissime zone della città. Come se questo non fosse sufficiente, la situazione è resa ancora più complicata dalla presenza di diversi tamponamenti con tutte le conseguenze alla viabilità che comportano. Segnaliamo inoltre la presenza di un incidente, adesso risolto, che è avvenuto lungo L’A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino ed Anagni in direzione Roma.

L’allerta meteo

Prevista inoltre per oggi l’ennesima allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile. Il bollettino, che è l’ultimo dei tanti che si sono avvicendati nel corso delle ultime settimane, segnala la presenza di “precipitazioni sparse, a prevalentemente carattere di rovescio o temporale”.