Tragedia a Pomezia, auto prende fuoco: morto carbonizzato un uomo

Un’auto avvolta dalla fiamme e nelle vicinanze il corpo, ormai senza vita, di un uomo. E’ questa la tragica scoperta fatta nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, in un campo incolto nei dintorni di Pomezia, sulla via Laurentina, all’altezza del km 17,600.

Auto in fiamme sulla Laurentina

Resta da capire cosa sia successo, come e perché l’auto abbia preso fuoco. Quello che è certo, invece, è che purtroppo il conducente della vettura è stato trovato morto nei pressi dell’auto, andata completamente distrutta. Il corpo appartiene a un uomo di mezza età, che è stato ritrovato riverso a terra parzialmente ustionato e ormai senza vita. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio, il personale sanitario del 118 e gli agenti di Polizia del Commissariato Spinaceto.

Morto carbonizzato in furgone

Poche settimane fa un altro uomo è stato trovato semi carbonizzato in un camper, andato per cause ancora tutte da accertare a fuoco. La terribile scoperta è stata fatta in zona Prati, in via Angelo Emo all’altezza del civico 7. La vittima era un senza fissa dimora, che forse viveva lì, ha acceso qualcosa per scaldarsi. Ma non sarebbe andato secondo i suoi piani: sarebbe scoppiato l’incendio e lui è stato trovato carbonizzato.