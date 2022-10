Trovato bus per disabili pieno rifiuti in VI Municipio: appartiene a un senza fissa dimora, proprietario di altri 50 veicoli

Sono note, ormai da anni, le condizioni di degrado in cui versa una parte di territorio del VI Municipio, toccando in particolare la zona di Tor Bella Monaca. Nel tour dedicato alla ricerca di discariche abusive, condotto da Marco Doria, sul territorio del quadrante romano de Le Torri è stato trovato un pulmino per disabili con all’interno quintali di rifiuti. Anomala la situazione del mezzo, che a logica potrebbe essere utilizzato da ignoti per fomentare il trasferimento della spazzatura nelle molteplici discariche abusive del territorio.

Cosa sappiamo del mezzo ritrovato nel VI Municipio?

Dalle ricerche condotte da Marco Doria, già Delegato all’Ambiente e ai Rifiuti per il VI Municipio, la proprietà del mezzo lascia tutti di sorpresa. Il pulmino, infatti, apparterrebbe a un senza fissa dimora. Il soggetto sarebbe un uomo, di etnia rom e con residenza presso i locali della Caritas in zona Trastevere, ovvero a via Dandolo 10. Sempre facendo riferimento ai dati raccolti su questa persona, sempre lui sarebbe proprietario di 50 autoveicoli, che si dividono tra furgoni e macchine.

Per quello che concerne il mezzo ritrovato da Marco Doria, esso è immatricolato per il trasporto di persone con disabilità. Vedendo come il veicolo è stato ritrovato con all’interno quintali di rifiuti, è intuibile come questa vettura, al pari delle altre possedute dallo stesso nomade, possa rientra in una fitta attività di sversamento di rifiuti illegali non solo nel Municipio Le Torri, ma anche nel resto di Roma. A tal proposito, testimonianze confermerebbero l’utilizzo di questi veicoli per un business della spazzatura attorno alle discariche abusive.

L’attività di Doria sul territorio

Fatti che dovranno essere confermati dalle Forze dell’Ordine anche con esiti delle indagini, in dinamiche già segnalate per esempio al corpo della Polizia Locale. Infatti, attualmente il nomade risulta introvabile, anche per chiarire la situazione che interessa lui e i suoi mezzi, sul territorio di Roma. Ai ritrovamenti fatti da Doria sul territorio del VI Municipio, anche un van per il trasporto dei cavalli, che invece di essere occupato da animali vedeva la presenza di cospicui rifiuti.

In merito alla questione e le vicende politiche che si sono accese sul campo dei rifiuti in VI Municipio, Marco Doria si difende: “Mi accusano di pubblicizzare questi eventi per screditare il Presidente del Municipio, che ha attualmente la delega ai rifiuti, ma la mia è invece una denuncia su quanto accade nel quartiere, ovviamente inoltrata alle autorità competenti”.