Tuffo numero “35” per Mister Ok: rispettata la tradizione anche per il Capodanno 2023

Arriva il 35esimo tuffo di Mister Ok, all’anagrafe Maurizio Palmulli. Direttamente dal quartiere di Dragona, il biondo tuffatore ha lasciato in estasi turisti, grandi e piccini con l’ennesimo tuffo all’interno del Tevere, scandendo nuovamente quest’affascinante tradizione romana. Come puntualmente avviene ogni anno, Mister Ok si è presentato su Ponte Cavour e alle ore 12 si è lanciato in acqua, gremita di persone che volevano vedere il gesto atletico.

Il 35esimo tuffo di Mister Ok nel Tevere

Anche nella interviste pubbliche, Maurizio Palmulli, ovvero Mister Ok, non ha mai nascosto il proprio rapporto e soprattutto con il mare. Bagnino presso la fetta di Litorale di Castel Fusano, da 35 anni scandisce il Capodanno di Roma con il suo “volo d’angelo” nel Tevere, estasiando migliaia di turisti sul posto e con i video che immortalano i suoi gesti atletici. A settant’anni, anche per il 2023 ha voluto estasiare i propri fan, presentandosi a mezzogiorno dal Ponte Cavour e lanciandosi all’interno delle acque del fiume Tevere.

Con la sua folta chioma bionda, che ne contraddistingue l’inimitabile look, si è lanciato in acqua con il suo costume nero e scarpette da ginnastica. Una tradizione che a Roma va avanti dal 1946, quando il belga Rick de Sonay iniziò questa stravagante tradizione capitolina. All’epoca, de Sonay era solito lanciarsi tra le acque del Tevere con il costume e un cilindro, facendo poi il segno dell’ok ai presenti che venivano a guardarli.

Da qui, la tradizione romana vuole rinominare chi si tuffa nel Tevere il Primo dell’Anno come “Mister Ok”. Una tradizione che Palmulli, con la propria passione e soprattutto attaccamento alle tradizioni della Capitale, ha portato nel mondo. Basti ricordare dove un suo tuffo è ripreso anche nella pellicola de “La grande bellezza”, film di Paolo Sorrenti che vinse il Premio Oscar come “Miglior pellicola straniera”. Perchè la magia di Roma, passa anche da queste bellissime storie.