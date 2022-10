Virginia Raggi attacca Gualtieri: ‘Roma è peggiorata da ogni punto di vista’

Si riaccende la polemica tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico a Roma, con Virginia Raggi che ha criticato l’operato dell’attuale Sindaco capitolino Roberto Gualtieri.

Virginia Raggi è tornata a parlare delle condizioni di Roma

Dopo un anno di silenzio e la delusione per non essere candidata alle elezioni per le Camere nelle fila del Movimento 5 Stelle, l’ex Sindaca di Roma ha rilasciato una dichiarazione pubblica. L’occasione è stata quella di dare una sua personale opinione al suo successore al Campidoglio, l’attuale sindaco Roberto Gualtieri: “So bene quanto possa essere complesso amministrare una città come Roma e credo sia giusto concedere tempo, quello che a me non è stato mai dato, per prendere le redini del comando. Ho taciuto perché l’esperienza insegna a parlare poco e a cercare aspetti positivi in ogni situazione. In un anno Gualtieri non ha fatto nulla – Ma la vede la città? Roma è peggiorata da ogni punto di vista”.

Ha proseguito l’ex Sindaca, in quello che possiamo intendere come un lungo sfogo sul proprio profilo Facebook: “Le cronache raccontano di una signora attaccata e ferita da un cinghiale in piena città. E Gualtieri vagheggia di giochetti di palazzo. Io finii su tutte le pagine dei giornali perché un cinghiale aveva infastidito una signora all’uscita di un supermercato in un piccolo comune, amministrato dalla Lega, a 20 chilometri da Roma”.

L’ex Sindaca attacca Gualtieri sulla pulizia della Città

Virginia Raggi è un fiume in piena sul proprio profilo social, arrivando ad attaccare Roberto Gualtieri soprattutto sul decoro, un tema dove comunque la Giunta pentastellata non aveva brillato durante la sua amministrazione della Città Eterna. L’ex Sindaca dice a proposito: “Le metropolitane sono peggiorate e la Roma-Ostia è sempre ferma. La raccolta differenziata è scesa al 45,9 per cento e sta anche togliendo la raccolta porta a porta, lanciata da Ignazio Marino e potenziata negli scorsi anni”.

“Gualtieri sta portando Roma indietro di 10 anni! – ribadisce la Raggi -. E pensare che gli abbiamo lasciato conti in ordine, Atac salva, Ama risanata. Ha già cambiato un capo di gabinetto e i vertici delle aziende controllate dal Comune: sembra che non abbia alcun controllo della città. E ha anche poteri e fondi straordinari, quelli che io chiedevo e per i quali ho lottato ma che lui non usa. Basta fare un giro per la città: Roma è sporca come non mai. Siamo arrivati alle soglie di Natale 2022 e la situazione è soltanto peggiorata”.

Foto: Profilo Facebook @Virginia Raggi