Weekend a Roma, cosa fare sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022: sagre, concerti ed eventi

Per questo weekend, si prevedono a Roma delle belle giornate. Cittadini e turisti dovrebbero essere accolti da temperature miti e giornate soleggiate. Si tratta della famosa ottembrata romana, ovvero un periodo perfetto per trascorrere una giornata all’aria aperta coi propri cari, si in Città che nelle sue realtà della provincia. Le occasioni per passare una bella giornata all’insegna del divertimento e il relax, sono molteplici. Tutte all’insegna della cultura, la musica e soprattutto il buon cibo, con eventi che si svolgeranno tra il 15 e il 16 ottobre.

Per queste giornate, all’Auditorium Parco della Musica si svolgerà la Festa del Cinema di Roma, che toccherà la XVII edizione nonostante il cambio di direttore artistico. Si possono scoprire anche luoghi speciali, partecipando alle “Giornate Fai d’Autunno” e la Giornata delle Catacombe. Non mancheranno le grandi mostre, con l’arrivo in Città delle opere di Vincent Van Gogh, presso Palazzo Bonaparte. Tutto ciò, accompagnato anche da tanti spettacoli teatrali. Si aggiunga poi che è autunno, tempo di sagre all’insegna del sapore e degli eventi enogastronomici.

La Festa del Cinema e Van Gogh a Roma

La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, si terrà dal 13 al 23 ottobre. La manifestazione cinematografica, si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che per l’occasione ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Un fitto programma di appuntamenti per pubblico, addetti ai lavori e scuole.

Poi ci sarà il secondo weekend consecutivo con Van Gogh a Palazzo Bonaparte, con la grande mostra che risulta tra le più attese dell’autunno a Roma. Attraverso le sue opere più celebri, tra cui il suo famosissimo Autoritratto, sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. La mostra è prodotta da Arthemisia ed è realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh.

Le Giornate FAI d’autunno e il CioccoFest

Questo finesettimana, si svolgeranno anche le “Giornate FAI d’Autunno”, il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola. Anche per l’undicesima edizione, i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico diversi luoghi, proponendo visite, a contributo libero, che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano.

Invece, a Caprarola il festival dei gusti del cioccolato e la festa dei sapori della castagna: dopo due anni di stop forzato, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si mescolano di nuovo i sapori dell’autunno, la bontà di un universo di cioccolata e lo scenario, splendido e indimenticabile, del complesso di Palazzo Farnese a Caprarola. Cioccofest è anche Festa della Castagna con caldarroste, vin brulé, frutta in guscio, prodotti a base di nocciole di diversi produttori locali, e pizza.

Arriva Emilio Solfrizzi a teatro e i Giardininvaso

Dal 12 al 23 ottobre la coppia storica della comicità pugliese Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, alias Toti e Tata, portano per la prima volta a Roma “Il cotto e il crudo”. Nello spettacolo, duo coglie l’occasione per mettere in scena il meraviglioso rapporto che da oltre tre decenni li vede insieme sul palco. E proprio la Puglia, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi, è tra le protagoniste della pièce. Infatti si assiste ad una rimpatriata. Ad un ritorno a casa nel quale si pronuncia senza ansia la parola “cosa” senza allargare la “o”.

In questo fine settimana, invece, si svolgerà la terza edizione di Giardininvaso, un evento firmato dal Festival del Verde e del Paesaggio, che porterà i cittadini ad immergersi per due giorni nella natura dell’Orto Botanico, una vera e propria oasi in città. Un weekend di camminate a piedi scalzi sul prato, foraging, passeggiate storiche, esplorazioni botaniche, piante e giardini, mindfulness, yoga e pilates; due giorni per sperimentare e prendersi del tempo per studiare le piante, la storia dei giardini, connettersi con il paesaggio e la luce, imparare a coltivarsi coltivando.

Le catacombe e l’International Food Village

Il 15 ottobre, torna a Roma la “Giornata delle Catacombe”. Giunto alla quinta edizione, quest’anno sarà dedicato a papa Callisto, in occasione del XVIII Centenario dalla sua morte (218-222). “Callisto e l’invenzione delle catacombe” sarà il tema della Quinta Giornata delle Catacombe. Al papa, infatti, si legano il primo cimitero ufficiale della Chiesa di Roma, sulla via Appia Antica, che da lui prende il nome, e la catacomba di Calepodio sulla via Aurelia, dove fu sepolto e che sarà uno dei monumenti visitabili in occasione della Giornata.

Alla Città dell’Altra Economia farà il suo esordio l’International Food Village. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, soprannominato il “Re dello Street Food” e presidente dell’A.I.R.S. Associazione Italiana Ristoratori di Strada. La kermesse culinaria si svolgerà all’Ex Mattatoio (Largo Dino Frisullo) da venerdì 14 ottobre alle 18.00, per proseguire sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 12. I visitatori potranno vivere un vero e proprio tour mondiale tra le cucine di 15 diverse nazioni, tra le quali Stati uniti, Perù, Brasile, Spagna, Germania e Repubblica ceca.

A teatro la storia di Aldo Fabrizi e la Sora Lella, oltre la sagra della zucchina

Sabato 15 alle 21 e domenica 16 ottobre alle 18, al Teatro Garbatella, debutterà lo spettacolo teatrale “L’Acqua e la Farina” e per la prima volta andrà in scena la storia dei fratelli Fabrizi, Aldo e la Sora Lella. Lo spettacolo mette in luce il rapporto dei fratelli, in una visione intima ed inedita, sottolineando il contributo che hanno dato alla diffusione della romanità che, grazie a loro, è patrimonio conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo.

Gli amanti della Castagna e delle caldarroste, da AgriPark si festeggia l’autunno in un weekend dedicato al prelibato frutto. Sabato e domenica montagne di Castagne arrosto calde e abbrustolite, dolci e morbide verranno cotte in giganteschi bracieri come la tradizione vuole da vecchi maestri abruzzesi e umbri. Oltre alla degustazione il prelibato frutto si potrà anche acquistare fresco dalle aziende agricole del Viterbese e di Avezzano. E per i più golosi verrà proposta la zuppa di ceci, castagne e porcini con crostini di pane al rosmarino.

La Fiera dei Sapori e la sagra della castagna a Canepina

Dal 14 al 16 ottobre, a Frascati torna la Fiera dei Sapori. Tre giorni per andare alla scoperta dei migliori prodotti enogastronomici locali e non solo per accontentare tutti i palati. Oltre 25 aziende tra ristoratori, chef, produttori e aziende vinicole vi guideranno in una vera e propria festa del gusto che vedrà come protagonisti più di 100 sapori selezionati tra i migliori prodotti enogastronomici dei Castelli Romani, del Lazio e non solo.

Poi, proseguono le Giornate della castagna di Canepina. Quasi un mese dedicato al frutto protagonista dell’autunno, con intrattenimento, musica e appuntamenti per tutti i gusti. Le Giornate della castagna sono la festa del prodotto più significativo dell’economia canepinese che, ogni anno, richiama un gran numero di visitatori. La manifestazione è animata da convegni, musica, giochi e rappresentazioni e trova il culmine nella distribuzione gratuita delle caldarroste.

Sagra della castagna a Manziana e Festival della carne argentina

Dopo lo stop per la pandemia di Covid-19, torna a Manziana la tanto attesa Sagra della Castagna. Una due giorni di festa, dedicata al frutto autunnale e non solo. La manifestazione si svolge nel centro del paese e nasce dalla collaborazione di commercianti, associazioni e oltre 200 volontari di Manziana che, di anno in anno, danno il loro contributo per la realizzazione della sagra. L’appuntamento vuole contribuire a rilanciare l’economia del paese in provincia di Roma, coinvolge i bambini, dà spazio agli artisti di strada.

Il 16 allo Snodo Mandrione, dalle 12 alle 23, va in scena il Festival della Carne argentina. Sarti del gusto presenta, infatti, una domenica tutta dedicata al cibo e al folklore argentino. Chef argentini porteranno le loro specialità a Roma per una giornata di festa dedicata alla terra albiceleste, patria della pampa, del tango e della carne alla brace più buona del mondo. L’ingresso all’evento è gratuito.

La festa del vino di Aprilia e altri eventi

Sempre il 16 ottobre, presso la centralissima area di piazza delle Erbe di Aprilia, andrà in scena la Festa dell’Uva e del Vino. L’evento, dedicato ad uno degli appuntamenti tradizionali dell’autunno apriliano, si terrà a partire dalle ore 17:30. Nel corso dell’evento sarà possibile degustare vini e prodotti gastronomici direttamente dai banchi d’assaggio e toccare con mano le produzioni locali, le tecniche di vinificazione dei nettari e le storie ed il lavoro delle attività agricole del territorio.

Nello stesso giorno, sui monti Simbruini si svolgerà una passeggiata turistica, che partendo da Camerata Nuova, camminando tra faggi, frassini, aceri, carpini, cespugli di rose canine, tutti ammantati dagli splendidi colori autunnali, si arriverà all’altopiano di Campo Secco. Qui si incontreranno mandrie di cavalli e mucche al pascolo, con davanti il profilo del monte Autore.