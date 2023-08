Crotone-Roma, nuovi voli della compagnia SkyAlps: ecco gli orari e i costi

Una nuova linea aerea che collegherà Roma alla Calabria. Dai prossimi giorno verrà erogata la tratta che metterà in contatto la Capitale con la città di Crotone, con la linea che verrà erogata dal servizio della compagnia SkyAlps. Una tratta che potrebbe richiamare l’attenzione di tantissime persone, che soprattutto dalla Città Eterna si recano presso le località calabresi o le zone del Mezzogiorno italiano.

La linea aerea che collegherà Crotone a Roma

Un volo che converrà a tutti i cittadini, in particolare i fuori sede che oggi, dalla Calabria, vivono nella Città Eterna. Per viaggiare sugli aerei SkyAlps tra il Lazio e Crotone, ci saranno grandi agevolazioni per chi possiede la residenza in un Comune calabrese. La società aerea, con sede a Bolzano, erogherà la tratta per i prossimi tre anni, dopo aver vinto regolare bando dell’ENAC sull’appalto della linea aerea.

Come funzionerà il volo tra Roma e Crotone

Per i prossimi tre anni, la compagnia SkyAlps erogherà il volo tra Roma e Crotone, sia in andata che al ritorno. La società, che si è aggiudicata la tratta in esclusiva, collegherà la città calabrese direttamente con la struttura dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. A rendere noto questo sviluppo sulle linee aeree, è stata la SACAl, società di gestione degli aeroporti calabresi.

Costi e orari dei voli

Il costo del biglietto per volare con SkyAlps tra Crotone e Roma, verrà di 45 euro più IVA. La compagnia garantirà due voli giornalieri: alle 8 del mattino partirà un volo da Crotone in direzione della Capitale, mentre alle 17.30 un dall’Aeroporto di Fiumicino ripartirà per andare verso la provincia calabrese. Per effettuare la tratta, la società impiegherà un aeromobile che conterrà al suo interno 78 posti a sedere. A bordo dell’aereo, saranno gratuiti gli snack e le bevande a disposizione degli utenti che fruiranno del volo.