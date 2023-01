«Dammi i soldi o ti distruggo la casa»: stalkerizza la nonna per denaro, a processo l’ex volto Rai Virginia Sanjust

L’ex annunciatrice della Rai, Virginia Sanjust di Teulada è di nuovo nei guai con la giustizia. Prima le intrusioni nell’appartamento dell’ex compagno e poi i danneggiamenti a casa della nonna. Diversi i reati contestati alla donna che hanno portato la Procura di Roma a chiedere al tribunale di processarla. In particolare, l’ex volto della Rai è accusata di aver tentato di estorcere denaro alla nonna danneggiandole casa e violando anche il domicilio dell’ex fidanzato.

‘Ti meniamo se non paghi’. Prima il selfie al Colosseo, poi l’estorsione: arrestati 3 gladiatori, fino a 500 euro per una foto

Le incursioni a casa dell’ex compagno

I fatti risalgono al periodo compreso tra maggio 2019 e aprile 2020. Inizialmente la donna avrebbe preso di mira un coetaneo che dopo i primi appuntamenti avrebbe deciso di chiudere la loro storia. Una decisione che la donna non ha preso bene in quanto alle iniziali molestie hanno poi fatto seguito pedinamenti ed intrusioni in casa. Ad esempio, come riportato da Repubblica, in un’occasione avrebbe rotto la finestra del salone entrando nell’appartamento ‘senza il consenso dell’uomo’. Incursioni frequenti quelle della 40enne ‘a tutte le ore del giorno e della notte…urlando e rompendo vetri e finestre’.

Stalking ed estorsione verso la nonna

Nel mirino della donna non solo l’ex compagno ma anche sua nonna, vittima di alcuni tentativi di estorsione. Le avrebbe chiesto ripetutamente denaro e davanti al suo rifiuto sarebbe andata in escandescenza, minacciando persino di distruggere l’abitazione. La furia della quarantenne non si fermava davanti a nulla: sradicava lampade, staccava i quadri dalle pareti, rompeva i vetri e in tutto questo sua nonna era barricata in camera in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’inchiesta e il rinvio a giudizio

Arrestata, la donna è stata accompagnata ai domiciliari in una casa di cura e nel frattempo, l’inchiesta che la vede protagonista è andata avanti. Richiesto ieri dal Pm il rinvio a giudizio per la quarantenne, la decisione del giudice è attesa nella prossima udienza.