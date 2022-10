“Dammi i soldi o ti picchio”, baby gang semina paura alla stazione Laurentina

Quella che sembra una vera e propria baby gang, da diversi giorni sta seminando il panico nei pressi della stazione Laurentina. I giovani, probabilmente tutti sotto i 20 anni di età, si divertirebbero a chiedere soldi a pendolari e la gente che passa nella zona, puntando soprattutto loro coetanei.

L’azione della baby gang del Laurentina

I ragazzi sembrano muoversi già in una perfetta metodologia di rapina, almeno sentendo le testimonianze di quei giovani che hanno avuto la sfortuna di essere loro vittime.

Sembra infatti che i bulli della stazione, accerchino la vittima e la costringano a dirigersi verso lo sportello bancomat più vicino, oppure farsi consegnare direttamente il denaro presente nel portafoglio. Nel caso dell’ATM, tra intimidazioni verbali e qualche scappellotto, costringono la sfortunata persona a prelevare dei soldi e poi consegnarglieli.

La testimonianza di una mamma

“I miei figli sono stati purtroppo vittime di questa nuova gang – racconta la madre di due ragazzi -. Purtroppo vanno a scuola nelle vicinanze della stazione Laurentina, quindi molto probabilmente sono stati adocchiati nel tragitto che li porta alla Metro B quasi tutti i giorni. Come ho sentito la loro storia, ho subito denunciato l’episodio alle autorità competenti. Inammissibile che due fratelli minorenni, vengano braccati da una decina di bulli per pochi euro nel portafoglio. Da madre, consiglio soprattutto alle donne e i più giovani, di non fermarsi nei pressi della stazione Laurentina in maniera isolata. Chi l’attraversa camminando, velocizzi il passo e soprattutto faccia molta attenzione alla gente losca”.