Daniele Potenzoni scomparso da Roma 8 anni fa, la famiglia: “Non è lui l’uomo nel video”

Non si hanno sue notizie dal 2015, quando scomparve da Roma. Era il 10 giugno e da quel fatidico momento di Daniele Potenzoni non c’è traccia. L’uomo è affetto da autismo ed è scomparso mentre era in gita da Milano a Roma per prendere parte all’udienza del Papa con alcuni accompagnatori. Nel corso di questi giorni si è alimentata la speranza di poterlo ritrovare a seguito della pubblicazione sui social di un video che è subito diventato virale.

Il video e la speranza di ritrovare Daniele Potenzoni

La vicenda era tornata sotto i riflettori a seguito della denuncia di una donna sulla pagina Facebook dedicata a Potenzoni. Nelle immagini si vede un uomo sdraiato per terra nei dintorni di un bosco. Il video è breve, solamente alcuni secondi, ed è accompagnato da una voce fuori campo che parla in russo e sembra dire qualcosa in merito ad “Arnold Schwarzenegger nel film Terminator”. Tali immagini avevano alimentato la speranza di ritrovarlo e di poterlo finalmente riabbracciare, mettendo fine a questo lungo incubo.

La smentita

Tuttavia, l’uomo che appare nel video non è Daniele Potenzoni: “Non è Daniele Potenzoni l’uomo immortalato in un video diffuso sui social e ripreso da numerosi media nei giorni scorsi. Nonostante la grande speranza che aveva suscitato nei familiari, il consulente dott. Edoardo Genovese e il legale avv. Gennaro Gadaleta, dopo un’intensa attività di ricerca, hanno accertato che la persona protagonista del video non è Daniele Potenzoni, il 43 enne scomparso a Roma prima di un’udienza del Papa, il 10 giugno 2015”.

Si legge in una nota verso la stampa nella quale si specifica poi che: ” Era stata la sorprendente somiglianza ad alimentare la speranza di poter riportare Daniele a casa. Non è stato possibile, al momento, dare un nome e cognome all’uomo ma di lui sono stati raccolti numerosi video che fanno capire che si tratta di un cittadino dell’Est Europa. Ringraziamo il Commissariato di Treviglio e la Questura di Bergamo che si sono attivati sin da subito nelle attività di ricerca. A nome della Famiglia, inoltre, ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno contribuito nelle ricerche e continuano quotidianamente a farlo con l’obiettivo di riportare Daniele a casa”, concludono dalla pagina Facebook dedicata alle ricerche dell’uomo.