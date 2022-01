Nella notte tra lunedì e martedì scorso è morto David Sassoli, noto giornalista, volto di Rai 1 per diversi anni e Presidente del Parlamento Europeo. Si è spento a soli 65 anni e a dare la triste notizia è stato con un tweet il suo portavoce Roberto Cuillo: ‘Sassoli è deceduto alle 1.15 al Cro di Aviano, dove era ricoverato in ospedale. Data e luogo dei funerali saranno comunicati nelle prossime ore’.

David Sassoli, oggi la camera ardente a Roma

E proprio oggi nella Capitale si aprirà al pubblico la camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, per dare l’ultimo saluto al Presidente del Parlamento Europeo. E’ per questo che dalle 7 di stamattina a Roma sono previsti diversi divieti di sosta. Ma non solo. Possibili anche delle temporanee chiusure al traffico.

⛪ #Roma #Commemorazione – Sala della Protomoteca in Campidoglio 📅Dalle 10:00 l'ultimo saluto al Presidente del Parlamento Europeo #DavidSassoli ⛔Dalle 7 previsti divieti di sosta ⛔Possibili temporanee chiusure al traffico ℹ️ Disciplina di traffico 👇#Luceverde #Lazio pic.twitter.com/ElGcPwkHGh — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) January 13, 2022

Quando ci sono i funerali di David Sassoli

Domani, invece, venerdì 14 gennaio si terranno funerali di Stato per David Sassoli. Le esequie del presidente del Parlamento europeo si celebreranno alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica.