Degrado al centro di Roma, Santori attacca Gualtieri: “Ora servono interventi concreti”

Il consigliere comunale Fabrizio Santori attacca nuovamente il sindaco Roberto Gualtieri sui sottopassi degradati di Roma

Dopo il drammatico episodio di violenza sessuale avvenuto nel sottopasso di Porta Pia, il capogruppo della Lega al Comune di Roma Capitale, Fabrizio Santori, ha lanciato un duro attacco contro l’amministrazione capitolina, accusata di immobilismo. In una nota diffusa nelle scorse ore, Santori ha espresso solidarietà alla vittima, criticando al contempo la mancanza di azioni concrete per garantire la sicurezza nei sottopassi della città.

Fabrizio Santori attacca il Sindaco di Roma per il degrado in città

“Il sindaco Gualtieri ha contattato la vittima, e anche noi esprimiamo la nostra solidarietà. Ma le parole sono finite di fronte a tanto immobilismo”, ha dichiarato Santori, evidenziando come, nonostante da anni si discuta in commissioni e giunte del problema dei sottopassi, non siano mai stati fatti interventi concreti per migliorarne lo stato di sicurezza.

Santori ha denunciato la situazione di degrado che caratterizza non solo Porta Pia, ma anche altri sottopassi strategici come quelli lungo la Cristoforo Colombo e a Villa Borghese. “Da anni denunciamo lo stato di abbandono di queste aree, ma ogni tentativo di rimediare è evaporato in chiacchiere”, ha proseguito Santori, sottolineando come a fronte di parole spese in abbondanza, si assista a una mancanza di investimenti reali.

La mancanza di sicurezza nella Città Eterna

L’attacco alla giunta Gualtieri non si ferma qui. Santori ha posto l’accento su quello che considera un paradosso: “Mentre si spendono parole e denari per la parità di genere, non si garantisce nemmeno la sicurezza minima per le donne nei luoghi pubblici”. Il capogruppo della Lega ha quindi sollecitato interventi concreti nelle aree di competenza del Campidoglio, come sottopassi, stazioni e metropolitane, e ha suggerito l’avvio di corsi di difesa personale gratuiti per le donne nelle scuole e nelle palestre della capitale. L’episodio di violenza a Porta Pia ha acceso un faro su un problema che da anni attende soluzioni. La speranza è che, stavolta, le denunce non rimangano inascoltate.