Degrado e mancanza di sicurezza a Roma, cittadini esasperati a Piazza dei Navigatori

Residenti esasperati dal degrado e la mancanza di sicurezza a Roma: scene da paura accadono ieri a piazza dei Navigatori

Nuovo episodio di degrado a Roma, questa volta nel quadrante al confine tra il quartiere Ostiense e l’Ardeatino. La situazione prende piede a piazza dei Navigatori, strada che costeggia la Cristoforo Colombo nell’VIII Municipio. Da diversi mesi i residenti denunciano la presenza d’incessante abbandono nella zona e la mancanza di sicurezza, coi clochard che in stato di ubriachezza creano non pochi problemi alla vivibilità nel quartiere.

I problemi di vivibilità nella famosa piazza di Roma: il racconto dei residenti

A raccontarci l’episodio in esclusiva per Il Corriere della Città, è il signor Franco Baroni, attuale Presidente del Comitato di Quartiere Ardeatino-Tor Marancia. L’ultimo episodio si è verificato ieri mattina prima dell’ora di pranzo, quando un clochard avrebbe cominciato a inveire contro una donna, anche lei senza fissa dimora e abitualmente ubicata davanti alle saracinesche della tintoria di piazza dei Navigatori. L’uomo, già conosciuto nel quartiere per costanti stati di ubriachezza e atteggiamenti violenti, ha costretto le forze dell’ordine a intervenire e portarlo via.

Un intervento delle forze dell’ordine che ha portato un ritorno alla leggera tranquillità per qualche ora, visto che intorno all’orario di cena il clochard è stato visto nuovamente nella zona: in quest’occasione, forse in balia di patologie mentali, inveiva contro i passanti, attirando l’attenzione dei residenti e spingendo le persone a vedere la scena dal balcone.

La situazione insopportabile tra Ostiense e l’Ardeatino

Dopo questo episodio di cronaca, il signor Franco Baroni ci chiarisce la situazione di degrado presente nel suo quartiere: “Purtroppo lì sotto i portici si stanno creando veramente situazioni di forte disagio e di paura, e crediamo che sarebbe ora che le autorità, sia municipali che comunali, intervengano con decisione. In collaborazione con gli Assistenti Sociali, devono liberare una volta per tutte tutta l’area che questi disagiati occupano. Lì ci sono attività commerciali, ci sono uffici e non riteniamo bello che ogni mattina devono essere gettati litri di acqua per eliminare il maleodore dei loro bisogni fisiologici. Il CdQ prende atto di quanto i cittadini reclamano e si mette a disposizione dei residenti, convocando una manifestazione di protesta e sperando in un definitivo intervento per liberare e ridonare decoro a quell’area”.