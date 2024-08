Degrado infinito a Roma, Ama pulisce strada a Torre Angela: zozzoni tornano a sporcare dopo pochi minuti

Ama Roma rimuove gli ingombranti abbandonati a Torre Angela: pochi minuti dopo, ignoti tornano a scaricare rifiuti nello stesso punto

Il degrado di Roma, anzitutto, è una questione d’inciviltà di alcuni residenti. Lo hanno capito nel quartiere di Torre Angela, dove l’Ama era intervenuta nelle scorse ore su una strada dov’erano stati abbandonati dei mobili e un materasso. Il sito, forse figlio degli svuota cantine abusivi, era stato ripulito con grande fatica durante la mattinata: una situazione di decoro durata appena un paio di ore, con gli ignoti che hanno nuovamente ricominciato a depositare ingombranti dopo pranzo.

Incivili sporcano Roma: ingombranti ricompaiono a Torre Angela dopo l’intervento dell’AMA

I limiti di Ama non stanno alla base dei problemi di decoro di Roma. O almeno, non solo. Lo racconta la storia di via dei Centauri, dove i netturbini sono intervenuti davanti a una piccola discarica abusiva sorta nei pressi dei secchioni della raccolta rifiuti. Ignoti avrebbero depositato ai lati della strada degli ingombranti, come ben immortalano le fotografie pubblicate dalla pagina Roma Fa Schifo.

L’intervento per pulire Via dei Centauri nella Città Eterna

Questa mattina, Ama ha compiuto un intervento di pulizia molto complesso nella zona di Torre Angela. Gli operatori ecologici hanno dovuto rimuovere la discarica abusiva, composta prettamente da resti di una camera da letto e probabilmente un divano. A questi si sono aggiunti dei materassi, probabilmente abbandonati dagli svuota cantine abusivi e utilizzati da clochard di questo quadrante cittadino. Un intervento che ha compreso anche il passaggio del disinfettante sullo spazio, probabilmente per allontanare l’eventuale presenza di topi da quel punto.

Una pulizia durata pochi minuti, considerato come in poche ore nuovamente ignoti hanno ricominciato a scaricare rifiuti e ingombranti in quel punto di via dei Centauri. Una situazione che ha creato un disagio per cittadini e soprattutto AMA, che in queste ore era riuscita a effettuare l’intervento pur avendo solamente 40 operatori ecologici disponibili per tutta la città di Roma.