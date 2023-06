Degrado nel verde pubblico di Roma, erba alta e serpenti nel parco di Spregamore

Situazioni di degrado nel verde pubblico di Roma, con una vicenda che oggi ci porta a parlare del quartiere di Spregamore. Situato nel IX Municipio e poca distanza dalla zona di Casal Abbruciato e l’Ardeatina, oggi i residenti ci segnalano le devastanti condizioni in cui riversa il parco “Las Palmas”. L’area verde, che da oltre un anno non vede il passaggio dei servizi comunali per il decoro delle aree verdi, è situata lungo via Felitto.

Degrado ai parchi di Roma, il problema a Spregamore

Una residente ci parla della drammatica situazione vissuta dal parco “Las Palmas”, piccolo polmone verde urbano situato lungo la via Ardeatina. Come ci spiega un residente del posto: “Qui da almeno un anno, non si vede il servizio giardino. Un’eternità di tempo, dove all’interno di questo spazio sono cresciute piante ed erbe incolte. Una situazione così degradante, che l’accesso principale di questo spazio non è più accessibile per la presenza dell’erba incolta e perchè quegli spazi sono stati chiusi dalla realtà comunale per iniziare i lavori. Molti residenti, per questo motivo, stanno accedendo da un cancello di un edificio privato, poichè ingresso e scalette del Las Palmas sono chiuse”.

I problemi al condominio accanto al parco

Continua la testimonianza della persona: “Il Comune ha chiuso lo spazio, ma ancora le persone provano ad accederci dentro passando da un cancello condominiale. Peccato come, a livello di decoro, questi transiti in area privata abbiano portato disagi a tutti i condomini. Passati sotto la sbarra dell’area privata, qualche padrone ha fatto defecare il proprio cane negli spazi condominiali, non preoccupandosi di ripulire. Addirittura qualcuno, probabilmente nel tentativo di passare, ha rotto anche un pezzo di muro della palazzina”.

Le paure per questa situazione

Continua a dirci la persona riguardo la situazione del quartiere: “Oggi da quel parco non curato, esce fuori di tutto. All’interno di un residente con il giardino in casa, pochi giorni fa sono stati trovati due serpenti. Una situazione che, potrà capire, non ci fa essere tranquilli, soprattutto per la paura di essere morsi da questi animali. Inoltre, abbiamo paura di incendi all’interno del Las Palmas: se un fuoco prendesse piede lì dentro, ovviamente le fiamme coinvolgerebbero anche le case che sorgono di fianco a quello spazio verde”.