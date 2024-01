Deloitte assume a Roma: mille i posti disponibili

Deliotte ha aperto in via Veneto il suo quartier generale e si propone di arruolare personale per irrobustire la sede capitolina che avrà vari compiti, tra gli altri dovrà occuparsi di Pnrr, sostenibilità, Intelligenza artificiale, transizione digitale, il Giubileo 2025 e di altri grandi eventi programmati.

In via Veneto la struttura che accoglie la sede capitolina di Deliotte

La struttura che la ospita e accanto a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del made in Italy e si tratta di una struttura di ben 16mila metri quadrati che si ritiene possa ospitare fino a 2.600 persone chiamate a operare per la società di consulenza.

Il progetto di assumere altre mille unità nel giro di tre anni

Ma sembra che proprio per l’importanza dei progetti che è chiamato a portare avanti il network sembra pronto ad accogliere nei prossimi tre anni, altri mille consulenti, soprattutto under 30. L’importanza che questa realtà ha assunto è stata rappresentata dal suo ceo, Fabio Pompei, come riporta Italia Oggi: ‘’Il numero delle persone di Deloitte che lavorano nella capitale è quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni e la scelta di trasferire la nostra sede in via Veneto riflette la centralità di Roma nella strategia di crescita del network in Italia’.

Oggi l’inaugurazione della nuova sede

Un discorso di inaugurazione della nuova sede. Quello pronunciato oggi mercoledì 17 gennaio, al quale hanno preso parte oltre al sindaco Roberto Gualtieri, anche il Pro Prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione Monsignor Rino Fisichella, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, il capo della segreteria tecnica del sottosegretario di Stato all’attuazione del programma di governo Emilio Scalfarotto e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

L’apertura della sede romana è solo un primo passo, perché l’occasione è stata buona per presentare anche il progetto milanese, dove ‘ci sposteremo in una location di 50mila metri quadrati, in Corso Italia’.