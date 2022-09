Derubano un negozio a Porta di Roma, nascondono 400 euro di merce in una borsa: arrestati

Entrano in un negozio e rubano oltre 400 euro di merce. E’ successo nella serata di ieri in via A. Lionello, a Roma. I Carabinieri della Stazione Roma Nuova Salario sono intervenuti immediatamente sul luogo.

Derubano un negozio nel centro commerciale di via Lionello

I militari hanno arrestato due cittadini peruviani: lui 42enne e lei 57enne, entrambi con precedenti. I due sono stati bloccati dopo aver asportato numerosa merce, del valore di 400 euro circa, da un negozio del centro commerciale in via A. Lionello. I Carabinieri hanno recuperato tutta la refurtiva che era stata occultata all’interno di una borsa appositamente schermata al fine di eludere i controlli dell’antitaccheggio.

In auto con oltre 1.200 euro di merce

La successiva perquisizione nell’autovettura dell’uomo, parcheggiata nel garage del centro commerciale, ha permesso di rinvenire ulteriore refurtiva, capi di abbigliamento del valore di 1.200 euro. Il 42enne dovrà difendersi anche dall’accusa di ricettazione.