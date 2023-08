Dior firmerà il Natale di Roma 2023: accordo per alberi e luminarie tra il Campidoglio e la maison di moda

L’albero di Natale di Trinità dei Monti sarà targato Dior: il noto brand è pronto ad arricchire la Capitale con le luminarie e non solo.

Dior pensa già al Natale. Il noto brand di moda anticipa tutti e, malgrado il caldo africano, con la mente è già a Natale. Accordo raggiunto con Roma Capitale per decorare la città interamente con luminarie e accessori di un certo spessore. Questo ha voluto e ottenuto il Sindaco Gualtieri che si è detto onorato di come il brand possa arricchire le strade della Città Eterna con il proprio tocco.

Una scelta a dir poco preziosa in grado di agevolare anche un certo tipo di turismo: elementi decorativi saranno inseriti sulla scala di Trinità dei Monti e lungo il perimetro di Piazza di Spagna. Inoltre Dior – lontano da oneri aggiuntivi per l’Amministrazione – realizzerà un’attività complementare a beneficio della città per un set di luminarie dedicato.

Natale 2023, Roma illuminata da Dior: il progetto

Si snoderà per 6 km e mezzo. L’albero presente a Trinità dei Monti, poi, si presenterà come un’attrazione di livello mondiale. Tutto sarà illuminato con il massimo abbattimento dell’energia: in tal senso, infatti, è stato concepito un progetto interamente a sviluppo sostenibile. Lo rende noto Mario Angelucci, Presidente della Commissione del Turismo di Roma.

Una risposta dopo le iniziative dello scorso anno che avevano diviso la cittadinanza. L’obiettivo è puntare a un avvento del Natale condiviso almeno in forma stilistica: i gusti restano soggettivi, ma l’importanza del progetto è oggettiva. Uno dei tanti tasselli in vista del prossimo Giubileo e non solo.