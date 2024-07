Discariche abusive su un terreno di Roma Capitale e su un’area demaniale: maxi-sequestro di rifiuti

È grande l’attenzione volta a contrastare il trasporto, la gestione e lo smaltimento illegale dei rifiuti. Tanto che la Polizia locale di Roma Capitale ha svolto indagini specifiche che hanno portato a individuare due discariche abusive. E non solo i due siti sono stati posti sotto sequestro, ma 5 persone sono state denunciate.

Occupa un terreno di proprietà di Roma Capitale per allestire una discarica

Un uomo, italiano di 66 anni è stato denunciato per gravi reati ambientali, oltreché per occupazione abusiva di un terreno di proprietà di Roma Capitale: lo stesso aveva realizzato una vera e propria discarica su di un’area, estesa per circa 30.000 mq, sita a Piana del Sole. Le indagini, portate avanti dagli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno permesso di accertare una serie di illeciti, sia di natura ambientale e sia per violazione della normativa urbanistica, a causa dell’alterazione del piano altimetrico del terreno rilevata.

Sequestrate 70 tonnellate di rifiuti

Oltre all’apposizione dei sigilli all’area, è scattato il sequestro di circa 70 tonnellate di rifiuti: materiali di risulta e inquinanti, molti derivanti da lavorazioni edili , oltre a gomme, ferro, guaine, plastica, legno, vetro, reti metalliche , tubi di vario spessore, bandoni in alluminio, più alcuni mezzi dismessi, tra cui camion con rimorchi e roulotte. Ulteriori verifiche sono tuttora in corso, per presunti danni ambientali derivanti da una sospetta presenza di rifiuti interrati.

Altra discarica abusiva tra l’Eur e la via del Mare

Questa operazione è stata preceduta di poche ore da un altro sequestro, questa volta nel territorio del IX Municipio, tra l’Eur e la via del Mare: trattasi di un’area, di proprietà demaniale, di circa 7000 mq, che era stata adibita a discarica di rifiuti, consistenti in oltre 1000 metri cubi di cassette di plastica, prelevate nei vari mercati rionali e sottratte così illecitamente al normale ciclo dei rifiuti.

Denunciate quattro persone

Le indagini, condotte dagli agenti del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) , con l’ausilio del personale dell’Unità SPE e del 9° Gruppo Eur, hanno portato alla denuncia di quattro persone, due italiani e due stranieri, dai 40 ai 60 anni di età, oltreché al sequestro dell’area e di un autocarro, utilizzato per il trasporto illegale dei rifiuti. In atto ulteriori indagini da parte della Polizia Locale su altri presunti abusi di natura urbanistica, edilizia e amministrativa.