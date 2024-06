Domani il Roma Pride 2024, percorso e orari: strade chiuse, deviazioni, linee bus modificate

Tutto pronto per il Roma Pride 2024, con la manifestazione giunta alla sua 30esima edizione. Domani un lungo corteo si snoderà per le vie della Capitale: orari, percorso e programma, attesi migliaia di partecipanti. Tutto quello che c’è da sapere.

E’ previsto per la giornata di domani, sabato 15 giugno 2024, il Roma Pride 2024. Nella Capitale torna così la manifestazione dedicata alla rivendicazione dei diritti della comunità LGBTQIA+. Previsto un lungo corteo che richiamerà in città migliaia di persone e attivisti: quest’anno, peraltro, ricorrere il 30esimo anniversario dell’evento la cui prima edizione risale al 1994.

Il programma del Roma Pride 2024: orari

L’inizio della manifestazione è previsto subito dopo l’ora di pranzo. Alle 14.00 è previsto l’arrivo dei partecipanti in Piazza della Repubblica mentre i carri che sfileranno saranno fatti radunare circa mezzora prima in viale Luigi Einaudi. Il corteo partirà invece alle 16.30 e si protrarrà fino alle 20.00 circa quando è previsto il termine della manifestazione.

Il Pride, dunque, si snoderà pertanto da Piazza della Repubblica a viale delle Terme di Caracalla, passando lungo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana. E ancora: saranno toccate anche piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, e infine piazza di Porta Capena.

Strade chiuse e bus deviati: come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stato predisposto dal Campidoglio un piano ad hoc per la mobilità. Chiusure, deviazioni e modifiche al trasporto pubblico locale interesseranno pertanto la viabilità domani a Roma. Intanto divieti di sosta saranno istituiti sia nei punti di partenza e arrivo della manifestazione, sia su altre strade limitrofe come via Enrico De Nicola (da via Solferino a via Einaudi), via Liberiana e via delle Terme di Diocleziano. Off-limits al parcheggio anche in via Cavour, nel tratto che va tra via Giolitti e piazza dell’Esquilino. Maggiori informazioni nella cartellonistica temporanea affissa in loco.

Orari

Per quanto riguarda le chiusure del traffico alle 13.00 scatterà lo stop al traffico in piazza della Repubblica, davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli, e in viale Luigi Einaudi. Nel pomeriggio, invece, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione saranno chiuse le strade toccate dal percorso del Pride. La graduale riapertura alla circolazione inizierà poi dalle ore 19.00. Al termine dell’evento la viabilità ordinaria sarà infine ripristinata.

I bus

Le linee del TPL saranno modificate invece dalle ore 13.00 di domani. Queste quelle coinvolte: