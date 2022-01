Domenica ecologica a Roma, il 30 gennaio 2022 stop ad auto e moto: info, orari e chi può circolare

Tornano le domeniche ecologiche nella Capitale con un nuovo stop ad auto e moto per combattere lo smog e l’inquinamento. La prossima è in programma domani, domenica 30 gennaio 2022.

Domenica ecologica a Roma il 30 gennaio 2022: ecco gli orari e chi può circolare

Come fa sapere Roma Mobilità, in base a quanto è stato stabilito dalle normative nazionali e regionali, anche per la stagione invernale 2021-2022, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, sono state programmate 4 “Domeniche Ecologiche” per le giornate del 2 e 30 gennaio, 20 febbraio e 13 marzo 2022. L’iniziativa, spiegano, prevede – nella Fascia Verde – il divieto totale di circolazione per il traffico privato (con alcune deroghe) a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Le deroghe per le domeniche ecologiche a Roma

“Sono previste anche deroghe che riguardano, tra gli altri, i mezzi a Gpl e a metano, i veicoli con contrassegno disabili e le due ruote (cilindrata SUPERIORE ai 50 cc) registrate come storiche”. Possono circolare, quindi, le auto a benzina Euro6, le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successi. Non hanno vincoli, ovviamente, i mezzi elettrici, ibridi, quelli a metano, a Gpl, quelli con contrassegno e disabili e quelli dei servizi sharing.