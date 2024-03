Domenica ecologica a Roma, stop ad auto e motorini: info su orari e limitazioni

Oggi, domenica 24 marzo, è in programma a Roma la terza, e anche l’ultima, ecologica del 2024. Iniziativa del Campidoglio per prevenire e contrastare l’inquinamento in città. E per portare avanti l’iniziativa il sindaco Roberto Gualtieri ha emesso apposita ordinanza, la numero 35, nella quale specifica quali sono i limiti imposti alla circolazione veicolare.

Il provvedimento del Sindaco che limita la viabilità

‘Nella giornata di domenica 24 marzo – si legge nel provvedimento sindacale – è previsto di limitare la circolazione veicolare a tutti i mezzi a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova ZTL Fascia verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 anche se dotati di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a traffico limitato’. In questa limitazione sono compresi i veicoli a benzina, fino a Euro 5; diesel compresi gli Euro 6; i motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e i ciclomotori fino a Euro 2.

Controlli di Polizia locale e forse dell’ordine: previste multe salate ai trasgressori

Deputati al controllo del rispetto della disposizione saranno ‘gli uomini del Comando di Polizia locale di Roma Capitale, ma anche tutti gli organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di competenza’. In caso di violazioni sono previste sanzioni dai 163 ai 658 euro.

Deroghe al provvedimento sindacale

Previste anche delle deroghe. Sono, infatti, esentate dal rispetto del provvedimento: veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza, comprese il soccorso; veicoli adibiti al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, mezzi per il trasporto pubblico e privato; taxi, mezzi adibiti a car sharing, car pooling, auto a noleggio con conducente dotati di concessioni comunali; auto impiegate per medici e veterinari in servizio, e per trasporto persone sottoposte a terapie indispensabili.

Manifestazione dedicata ai Giochi di Strada

Tutto questo, mentre dalle 10 alle 17, in via dei Fori Imperiali, come annuncia il sito di Roma Capitale, è in programma la manifestazione dedicata ai Giochi di Strada. ‘L’area adiacente al Colosseo si trasformerà in un’enorme palestra a cielo aperto nella quale le regole e i segreti dei giochi di una volta saranno illustrati a romani e turisti da insegnanti che nel tempo hanno custodito i ricordi di tante attività oggi parzialmente dimenticate. Chi avrà il piacere e la voglia di farlo potrà poi cimentarsi nelle diverse ‘discipline’ e provare le emozioni che erano patrimonio dei nostri nonni’.