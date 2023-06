Donna violentata dall’Avvocato: “Ho perso il mio bambino”, arriva la condanna a sei anni

Una storia d’amore burrascosa, interrotta, poi ripresa, quindi di nuovo chiusa. In mezzo tante violenze a vari livelli, dalle aggressioni agli abusi veri e propri. E in più anche un aborto. Insomma, un quadro drammatico che ora è culminato con la condanna a sei anni per stalking e violenza sessuale a carico di un Avvocato praticante nemmeno 30enne. Una storia – che risale al 2015 – andata avanti per anni nonostante il rapporto di coppia fosse tutt’altro che idilliaco; poi il coraggio di denunciare tutto da parte della donna e l’inizio del processo.

L’Avvocato condannato per violenza sessuale e stalking

Il loro rapporto, come ricostruito in aula, era infatti a dir poco turbolento. Continue litigate, scenate di gelosia da entrambe le parti, discussioni. Poi però iniziano ad arrivare i maltrattamenti, le molestie, e le violente aggressioni anche in pubblico, tanto che l’Avvocato in un primo momento finisce ai domiciliari. A cinque anni fa risalirebbe invece la prima violenza sessuale che viene contestata all’uomo sul banco degli imputati: la donna, che era da poco rimasta incinta, perde il figlio. L’anno seguente la storia si ripete, addirittura, sembrerebbe, mentre la ragazza dorme. La loro storia finisce ma non l’attaccamento morboso da parte dell’aspirante legale che sfocia nello stalking.

Il processo

Come riportato stamani da Il Messaggero il quadro indiziario a carico del praticante non lascia spazio a dubbi e avrebbe portato “la vittima, a causa del suo comportamento, a modificare le proprie abitudini di vita“. Il pubblico ministero aveva richiesto una pena di 5 anni e 6 mesi mentre il Giudice ha ne ha stabiliti sei in totale. Violenza sessuale e stalking le accuse a suo carico. Per la vittima, invece, che dovrebbe ricevere anche un risarcimento, la fine di un incubo.

Roma, massaggi hot e servizi ‘extra’ ai clienti: ma ora è accusato di violenza sessuale da un’influencer (ilcorrieredellacitta.com)