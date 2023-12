Doppia aggressione a Termini la vigilia di Natale: “Volevano rubarci i regali”

Stazione Termini, la vigilia di Natale non ferma i colpi degli aggressori. Alle 6.30 del mattino si registra un doppio tentativo di furto.

Il malaffare non va in vacanza. Se con l’avvento del Natale occorre stare attenti alle truffe, è necessario anche tenere gli occhi aperti per quello che riguarda la circolazione. Recentemente infatti è diventato ancor più difficile girare per Roma, specialmente quando si è in procinto di partire per andare a trovare i propri cari o più semplicemente a causa di un viaggio di piacere organizzato da tempo. I professionisti del raggiro non aspettano altro.

Studiano, valutano le personalità più fragili e tentano aggressioni di ogni tipo. L’ultimo tentativo – in ordine di tempo – è stato alle 6.30 del mattino nei pressi della Stazione Termini. La coppia stava partendo e aveva i bagagli al seguito. Una tipica situazione familiare: figli in attesa di prendere il treno con i due genitori che, nel frattempo, controllano le ultime cose. Tutti rigorosamente pieni di buste, accessori e valigie.

Paura alla vigilia di Natale: doppia aggressione alla Stazione Termini

La combinazione perfetta quando due persone si avvicinano con fare sospetto e cercano di sottrarre i regali e anche qualche bagaglio. Tutto si è risolto in breve tempo, ma l’aggressione resta così come lo spavento. Lo stesso è successo poco dopo ad altre persone che non hanno potuto far altro se non gridare e confidare nella collaborazione delle autorità. I furti e le aggressioni, sotto Natale, aumentano proprio perchè le persone partono cariche da casa. Stazioni e aeroporti sono presi d’assalto.

Qualche volta il colpo riesce perchè, per quanto le autorità competenti restino vigili, c’è sempre chi riesce a spuntarla. Sul piano delle percentuali, siamo in rialzo rispetto allo scorso anno. Un 10% in più di furti che pesa non poco nell’anno della congiuntura economica. Sotto l’albero potrebbe nascondersi una beffa, che si manifesta proprio al momento di partire. Alcune cose, purtroppo, potrebbero non fare più ritorno. L’importante è riuscire a superarlo anche con l‘aiuto delle forze dell’ordine.