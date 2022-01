Dosi di cocaina ‘apparecchiate’ sul tavolo della cucina insieme a 2.422€ in contanti: arrestato pusher

E’ stato beccato con 24 grammi di cocaina e 2.422€ in contanti dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia che, immediatamente, lo hanno fermato e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo a Spinaceto, nel corso di un servizio di pattuglia in via Caduti nella Guerra di Liberazione.

I fatti

I militari hanno notato la presenza dell’indagato, un 33enne italiano noto alle forze dell’ordine, che, con atteggiamento sospetto, dopo essere uscito frettolosamente da un palazzo, è salito a bordo di un’auto. Proprio mentre cercava di allontanarsi, i militari sono riusciti a fermarlo avviando così dei controlli approfonditi.

Durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 33enne, i Carabinieri hanno trovato sul tavolo della cucina 24 g di cocaina già suddivisa in dosi. Insieme alla droga c’erano delle sostanze da taglio, bilancini di precisione e 2.422€ in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Per l’uomo sono subito scattate le manette. In attesa della celebrazione del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Roma, i militari lo hanno portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza.