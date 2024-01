Dove mangiare la pizza a Roma: gli indirizzi da non perdere

Continua il nostro viaggio alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi siamo nella Capitale d’Italia e parliamo di alcuni locali che preparano una delle prelibatezze del territorio italiano: la pizza.

La pizza Margherita: storia e curiosità

Prima di addentrarci in quello che è il focus del giorno, come sempre un po’ di storia.

La Margherita è la tipica pizza napoletana, condita con pomodoro, mozzarella, basilico fresco, sale e olio; è, assieme alla Marinara, la più popolare pizza italiana. Rappresenta sicuramente il simbolo per antonomasia del patrimonio culturale e culinario italiano, diffusa per la sua fama in tutto il mondo.

Nel giugno 1889 per onorare la Regina d’Italia, Margherita di Savoia, il cuoco Raffaele Esposito della Pizzeria Brandi inventò una pietanza che chiamò proprio Margherita (con riferimento al fatto che il termine “pizza”, allora sconosciuto al di fuori della città partenopea, indicava quasi sempre le torte dolci), dove i condimenti salati capitatigli tra le mani, pomodoro, mozzarella e basilico, rappresentavano gli stessi colori della bandiera italiana.

Emmanuele Rocco, nel secondo volume del libro Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti di Francesco De Bourcard pubblicato nel 1858, scrisse di varie combinazioni di condimento con diversi ingredienti tra i quali basilico, ‘pomidoro’ e ‘sottili fette di muzzarella’.

La pizza con sopra le fette di mozzarella è quindi quella coperta di formaggio gratuggiato e condita con lo strutto, con del pomodoro opzionale. E’ plausibile che il cuoco abbia optato per eliminare dalla creazione tutti gli elementi di gusto troppo forte, sfornando ciò che sarebbe da lì a poco diventata la Margherita.

Gli indirizzi da non perdere a Roma

Fatte queste doverose premesse, veniamo ora a quello che è il focus del giorno. Vi suggeriamo qui alcuni indirizzi da non perdere a Roma.