Dove sciare vicino a Roma: quando aprono gli impianti sciistici nel Lazio, date e prezzi

La stagione invernale 2023-2024 è alle porte: vediamo quando aprono gli impianti sciistici nel Lazio, le date e i prezzi. Tutte le informazioni utili per chi vuole trascorrere una giornata, o la classica settimana bianca, sfruttando le bellissime località di montagna laziali.

Le festività sono alle porte, il freddo è arrivato e con esso le prime nevicate sulle montagne del Lazio. Per tutti gli appassionati degli sport invernali ciò significa soltanto una cosa: è tempo di “rispolverare” l’attrezzatura e scendere in pista. Con loro ci saranno poi i migliaia di turisti e viaggiatori che hanno già programmato di trascorrere qualche giorno di vacanza sfruttando le strutture ricettive delle varie località montane. Completano il quadro gli avventori giornalieri che scelgono la neve per la classica gita fuori porta del weekend. Ad ogni modo, a prescindere dalla categoria di visitatori, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla stagione sciistica e invernale 2023 2024 del Lazio.

Le informazioni di seguito riportate sono tratte dal portale Ski Info e dove presenti dai portali ufficiali di ciascuna stazione sciistica. Chiaramente l’apertura degli impianti è soggetta alle precipitazioni nevose per cui potrebbero esserci delle modifiche nei prossimi giorni. L’articolo infatti, è opportuno sottolineare, ha il solo scopo informativo. Per tutte le informazioni vi invitiamo a contattare i singoli impianti.

Dove sciare vicino Roma e nel Lazio: date e prezzi stagione sciistica 2023 2024

Per quanto riguarda la Regione Lazio sono diverse le località dove sciare vicino Roma. Le più vicine dalla Capitale sono sicuramente il Terminillo, nota meta scelta dai romani così come Monte Livata. Tuttavia, allungandosi di qualche minuto, è possibile raggiungere anche altre zone ad esempio in provincia di Frosinone. In tanti scelgono poi di raggiungere il vicino Abruzzo recandosi ad Ovindoli, Roccaraso o Pescasseroli. Insomma, le alternative di certo non mancano. In questo articolo ci concentreremo tuttavia sulla Regione Lazio andando a vedere gli impianti in cui è possibile sciare e, dove presenti, le date di apertura per la stagione sciistica con i prezzi. Accanto ad ogni località, per comodità, abbiamo indicato la Provincia di appartenenza e la distanza indicativa da Roma.

Campo Stella Leonessa (Rieti) – 2 ore e 10/115km

Partiamo dalla provincia di Rieti che, come detto, è una di quelle più amate dai romani. Non molto distante da Leonessa (circa 7km) c’è Campo Stella con una skiarea di circa 14km per ogni livello ed una quota massima di 1.700 metri. Presenti due seggiovie quadriposto. Secondo il portale Ski Info l’apertura degli impianti dovrebbe essere prevista per il 26 dicembre 2023. Quella di chiusura per il prossimo 21 aprile 2024.

Prezzi

Al momento non sono ancora state rese note le nuove tariffe per la stagione sciistica 2023 2024. Sul web è però possibile trovare i seguenti costi riferiti agli scorsi anni, che vi riportiamo a titolo indicativo (fonte: dovesciare.it):

Giornaliero prefestivo: 20

Giornaliero feriale: 15

Giornaliero ridotto (bambini fino a 10 anni): 5 euro

Salita e discesa (tariffa unica): 8 euro

Salita e discesa (bimbi fino a 4 anni): Gratuito

Stagionale: 250 euro

Cauzione Key Card: euro 5

Per informazioni è possibile contattare lo 0746-920019 oppure inviare una mail a proloco.leonessa@facebook.it. Sito ufficiale:

Terminillo (Rieti) – 1 ora e 40/100km

E’ senza dubbio una delle località sciistiche più importanti del Lazio. Dispone di una funivia, 3 seggiovie 9 skilifit per un totale complessivo di circa 40km di piste da discesa. La quota massima è di oltre 2.000 metri: tra i 1500 metri e i 1600 metri sono disponibili circa 26 km di piste per lo sci di fondo. Secondo il portale Ski Info l’apertura dovrebbe prevista per il 30 dicembre 2023 e la chiusura per il 24 marzo 2024.

I prezzi

Di seguito il listino prezzi (fonte: Terminillo.eu):

Giornaliero Feriale: 28 euro

Festivo: 34 euro

Fisi feriale: 24 euro

Fisi festivo: 30 euro

Mattiniero feriale/festivo: 24 euro/28 euro

Orario feriale: 1 (12 euro), 3 (24 euro)

Orario festivo: 1 (16 euro), 3 (28 euro)

Pomeridiano feriale: 24 euro

Pomeridiano festivo: 28 euro

Le prevendite stagionali si possono acquistare dall’8 al 10 dicembre presso l’ufficio turistico Visit Terminillo oppure a Rieti (ufficio turistico Visit Rieti) fino al 10 dicembre. Per informazioni è a disposizione il numero 0746261129.

Campo Catino (Frosinone) – 1 ora e 50/115km

Presso il Family Park Campo Catino sono presenti 7 impianti e 14 piste. Disponibili anche una seggiovia quadriposto e 2 tappeti e skilift. La zona offre spazi di intrattenimento per adulti e bambini. Si trova presso il territorio del Comune di Guarcino, in Provincia di Frosinone. Secondo il portale Ski Info l’apertura degli impianti dovrebbe essere prevista per il 30 dicembre 2023. Contattata telefonicamente, la struttura precisa che, stando alle ultime previsioni meteo, per l’apertura si dovrebbe finire attorno al 25-26 dicembre, dunque in linea con quanto riportato dal sito poc’anzi citato.

Prezzi (fonte: familyparkcampocatino.it)

Questi i prezzi Skipass:

Giornaliero festivo/feriale: 30 euro/25 euro

Giornaliero convenzionato/junior: festivo 27 euro, feriale 20 euro

Giornaliero Fisi/Junior: festivo 25 euro, feriale 20 euro

Pomeridiano: 22 euro (festivo), feriale 18 euro

Orario festivo: 1 (15 euro), 2 (20 euro), 3 (25 euro)

Orario Feriale: 1 (13 euro), 2 (18 euro)

Per informazioni contattare lo 0775-1831111.

Monte Livata (Roma) – 1 ora e mezza/75km

Denominata come la “Montagna della Capitale“, dispone di una slittinovia (già aperta nel weekend), di una pista da fondo, di un family park e di piste da sci, 16 di cui 2 facili, 8 di media difficoltà e 6 impegnative. Si trova nel territorio comunale di Subiaco, in provincia di Roma. Al momento la data di apertura prevista secondo Ski Info è quella del prossimo 20 gennaio 2024. Per informazioni è possibile contattare il numero 324-8626357.

Campo Staffi (Frosinone) – 2 ore/135km

Spostandoci nuovamente in Provincia di Frosinone troviamo Campo Staffi, nel territorio comunale di Filettino, al confine con l’Abruzzo. Qui, precisiamo, l’avvio della stagione invernale sta subendo qualche rallentamento a causa di problemi burocratici.

Le ultime notizie ufficiali

Ad inizio dicembre il Comune ha precisato quanto segue:

“ll collaudo degli impianti sciistici di Campo Staffi è stato effettuato con successo, nonostante le difficoltà derivanti da una serie di variabili, di cui avremo modo di parlare a tempo debito. La nostra programmazione ci aveva portato a dichiarare che gli impianti sarebbero stati pronti per i primi di dicembre e così è stato.

Campo Staffi, dal punto di vista delle manutenzioni e dei collaudi, è pronto per l’apertura. A breve sarà pubblicato il secondo avviso per una gestione transitoria che sia propedeutica ad una gestione solida la quale può avvenire soltanto attraverso la redazione di un business plan ed un affidamento a lungo termine (auspichiamo trentennale). Conosciamo le criticità e le potenzialità di Campo Staffi e ce la stiamo mettendo tutta affinché possa tornare ad essere uno dei luoghi più ambiti dagli sciatori e dagli amanti della montagna”.