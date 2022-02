Drammatico incidente sulla Roma-L’Aquila, auto investe una mucca: 2 feriti gravi

Terribile e assurdo incidente sull’autostrada Roma-L’Aquila, dove un’auto si è scontrata a tutta velocità contro una mucca. E’ accaduto nel pomeriggio della scorsa domenica 6 febbraio. Nello scontro la coppia che viaggiava sull’auto è rimasta gravemente ferita.

Auto contro mucca sull’autostrada

L’auto con a bordo un uomo e una donna di 45 anni stava viaggiando sulla Roma-L’Aquila in direzione della Capitale. Improvvisamente, appena usciti da una galleria in zona San Gregorio da Sassola, gli si è parata davanti una mucca. Non si sa da dove sia sbucato il bovino, ne’ come abbia fatto a scavalcare il guard rail e ad immettersi sulla carreggiata. Sta di fatto che la coppia non ha potuto evitare di prenderlo in pieno. L’animale è morto sul colpo. L’uomo e la donna invece sono rimasti gravemente feriti e trasportati d’urgenza in condizioni critiche al Policlinico Umberto I di Roma. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso.