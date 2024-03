Droga a Roma est: arrestata pusher a Ponte di Nona | FOTO

Spaccio a Roma est, operazione dei Carabinieri a Ponte di Nona. Arrestata una donna che in casa aveva più di un kg di sostanza stupefacente: migliaia di dosi pronte a finire nelle piazze di spaccio. Il fatto.

Sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli ad arrestare una donna di 58 anni italiana, che ora è gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su di lei si era concentrata l’attenzione delle forze dell’ordine, all’interno di un più ampio quadro di controlli tesi a contrastare il fenomeno dello spaccio in questa zona della Capitale. Nelle disponibilità della 58enne, nello specifico, sono stati trovati numerosi panetti di hashish: per lei, inevitabilmente, sono scattate le manette.

Spaccio a Roma est: arrestata pusher a Ponte di Nona

Per quanto riguarda la droga sequestrata, e tolta così dal mercato, parliamo di più di un kg di hashish, da cui si sarebbero potute ricavare migliaia di dosi. All’interno dell’appartamento, a Ponte di Nona, è stato rinvenuto anche materiale per il taglio e confezionamento: insomma tutto l’occorrente per alimentare il business illegale dello spaccio. Il Tribunale di Roma, a margine dell’arresto operato dai Carabinieri ha convalidato il fermo. Per lei è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del processo a suo carico.