È il tunnel più multato d’Italia, ben 559 violazioni ogni giorno: dove si trova

È diventato famoso non per le sue caratteristiche, ma perché è il tunnel che registra il maggior numero di multe in Italia. A conquistare questo infausto primato è una delle gallerie capitoline, quella che collega la Tangenziale est all’altezza dello Stadio Olimpico a via Pineta Sacchetti, altezza Policlinico Gemelli. Stiamo parlando della galleria Giovanni XXIII, realizzata tra il 2001 e il 2004.

Numerose le violazioni ai limiti di velocità imposti

Una fama tutt’altro che gratificante e non solo per Roma, ma soprattutto per i romani che vengono multati, in media, ogni due minuti, per un totale giornaliero di 559 infrazioni rilevate, con verbale annesso, al giorno. A mietere così tante ‘vittime’ sarebbe il tutor che è stato installato a fine marzo del 2023 e, nella maggior parte dei casi, tutte violazioni ai limiti di velocità imposti sul tratto di strada: i 70 chilometri orari.

L’installazione del Celeritas 1506

A far conquistare il podio alla Galleria con il maggior numero di multe è quindi il mancato rispetto dei limiti di velocità, fissati per evitare il gran numero di incidenti che si verificano proprio sotto l’ormai famoso tunnel della Capitale. Anche se i cittadini non hanno dubbi nel ritenere che a provocare sinistri sia la scarsa illuminazione e non la velocità. Insomma, quale che sia la causa, il Comune ha tentato di ovviare al problema, posizionando il Celeritas 1506. Uno strumento con la funzione di dirimere l’eccesso di velocità e salvaguardare l’incolumità degli automobilisti.

Il tutor installato in tre punti della galleria

Una scelta del Campidoglio a scopo preventivo grazie al sistema che consente non solo il controllo automatico del rispetto dei limiti massimi di velocità media su un tratto di strada, ma anche l’individuazione delle violazioni e l’acquisizione delle immagini dei veicoli che commettono le infrazioni. Ed è per questo che tre Celeritas 1506 sono stati installati in tre punti della Galleria Giovanni XXIII.

A quanto ammontano le multe

Il sistema di rilevamento non fa sconti… il superamento dei 10 km/h del limite imposto prevede una pena pecuniaria dai 42 ai 173 euro, ma per violazioni di oltre 60 km/h allora le conseguenze sono assai più serie: ritiro della patente di guida, e multe che partono da oltre 3mila euro. Insomma le conseguenze per il mancato rispetto delle regole sono ‘salate’, ma a giudicare dai dati neanche questo serve a fermare le violazioni.