“È la strada più bella di Roma”, non è via del Corso o Fori Imperiali: un vero paradiso per gli amanti dell’arte

Le viuzze acciottolate, le chiese famose in tutto il mondo, l’arte antica e panorami mozzafiato. Roma, sicuramente, è tra le principali candidate a essere incoronata la città più bella del mondo.

Certo è che scegliere, invece, la strada più bella della Capitale, diventa assolutamente difficile. Sono davvero tante le strade romane che lasciano senza fiato: via Condotti, teatro dello shopping di lusso; via del Corso con la sua variegata scelta di negozi, ma anche palazzi storici e chiese; via Vittorio Veneto, rinomata per i suoi caffè e hotel, considerata il cuore della vita sociale della città; via dell’Appia antica, strada storica e ricca di siti archeologici; via dei Fori Imperiali con le sue antiche rovine e, ancora, via Margutta, via Giulia e via della Conciliazione… Insomma la scelta diventa davvero ardua.

Un armonioso insieme di stili

Ma per alcuni, non ci sono dubbi, la strada di Roma da considerare la più bella in assoluto è solo una. Si distingue per la sua miscellanea di stili, vicolo medievale che ben si sposa con palazzi rinascimentali e balconcini barocchi. Una via storica che accoglie antiquari con pezzi esclusivi di mobili risalenti a varie epoche, capace di attrarre cittadini e turisti.

L’incontro tra quiete, storia e tradizione

Stiamo parlando di un percorso di circa 500 metri di lunghezza che si snoda al centro della Capitale, a pochi passi da piazza Navona. Una strada resa affascinante dall’acciottolato irregolare, dalle botteghe artigiane di altri tempi e dalla quiete, così singolare a Roma. Un’occasione per vivere qualche ora lontani dal caos cittadino e deliziarsi tra ceramiche dipinte a mano, pezzi di antiquariato unici, ristorantini tipici che riportano a gusti della tradizione antica e caffè nei quali concedersi qualche momento di relax per respirare a pieno l’atmosfera suggestiva, intrisa di storia e bellezza, che questa via regala ai suoi visitatori.

Una meta da non dimenticare visitando Roma

Una serie di caratteristiche invidiabili che è possibile trovare solo in via dei Coronari, un posto speciale nel quale perdersi tra vetrine artigiane e gastronomia, tra storia e architettura. Una meta da non dimenticare assolutamente se si decide di visitare Roma. Tante le emozioni che questa strada è in grado di donare ai suoi ospiti. Un’occasione da non perdere…