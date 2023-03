È morta Clelia Bendandi: storica speaker radiofonica

È morta Clelia Bendandi. Aveva 72 anni ed era la voce di RTL 102.5 Best, dove intratteneva i suoi fan per due ore al giorno, con la sua inconfondibile voce, quella stessa che l’aveva portata alla notorietà e al successo in una carriera lunga ben 50 anni. Aveva iniziato la sua avventura radiofonica negli anni ’70 e all’epoca c’erano le radio libere, concorrenti della rai. Clelia Bendandi aveva iniziato a Radio Elle. A seguire diventò speaker di Radio Luna e nell’82 approdò a RaiStereoDue.

La grande passione di Clelia Bendandi per la ristorazione

Ma oltre alla radio Clelia ha un’altra passione, la ristorazione. E porta avanti anche questa con altrettanto successo, aprendo un ristorante su un barcone sul Tevere: L’Isola del Sole. Completamente assorta da questo suo amore per la ristorazione si trasferisce a New York, per tornare in Italia solo 20 anni dopo. Si stabilire a Collina Fleming a Roma e torna al suo primo ‘amore’: la Radio.

Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e fan

Ha saputo farsi voler bene e apprezzare dai sui fan che hanno appreso la notizia della sua morte con sgomento. In tanti hanno voluto postare un messaggio in ricordo della speaker radiofonica. “Clelia Bendandi eri, sei e sarai sempre la nostra Queen” e ancora: “Riposa in pace, dolce Clelia, in mezzo alla musica che amavi in un modo sfrenato. Si può proprio dire che la musica è finita, gli amici se ne vanno. Ti ricorderò così: sei stata una presenza, un pezzo della mia vita”. Ma anche: “L’incredulità, il dolore sordo, il vuoto improvviso.

Clelia, riempi tu questo silenzio assordante con la tua voce, da lassù. Porta le tue cuffie con te, noi ti teniamo stretta. Tengo strette le nostre chiacchierate, la nostra musica, i nostri commenti notturni alle partite di tennis in orari improbabili. E i tanti ricordi di una vita, i primi passi alla radio, le cene sul barcone…”.