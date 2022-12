È morto Nicola Signorello: è stato Sindaco di Roma, ministro e senatore

Ex sindaco di Roma, più volte ministro e senatore, ha militato a lungo nella Democrazia Cristiana, Nicola Signorello, morto ieri sera, giorno di Santo Stefano, a 96 anni. Sono stati i figli di Signorello, Domenico e Clemente, nati dal matrimonio del noto politico con Francesca Busiri Vici – venuta a mancare nel 2006 -, a dare notizia della scomparsa del loro papà ieri sera. Era nato a San Nicola da Crissa in provincia di Vibo Valentia, il 18 giugno del 1926. Nella sua lunga carriera ha ricoperto il ruolo di presidente della provincia nel 1960 e nel 1985 è stato eletto Sindaco di Roma.

Una vita passata al servizio di Roma e dell’Italia

Sono diversi i ruoli ricoperti da Signorello e tra gli altri quello di ministro del Turismo, dello sport e spettacolo ed è stato anche ministro della Marina mercantile con il governo Cossiga oltre ad essere stato senatore dal 1968 al 1985 e presidente della Commissione di Vigilanza RAI.

Nel 2008 Signorello ha pubblicato anche “A piccoli passi – Storie di un militante dal 1943 al 1988” una biografia ricca di documentazione fotografica e documentaria, con la quale l’autore offre aspetti della vita italiana sconosciuti. Una testimonianza storica di quanto ha dovuto affrontare l’Italia e l’italiani nel dopoguerra. L’impegno profuso per risalire la china dopo un periodo estremamente difficile.

Il ricordo del suo Paese di origine: San Nicola da Crissa

Nonostante fosse ormai diventato romano di adizione, il suo paese natale non dimentica Nicola Signorello e appresa la notizia della sua morte ha voluto spendere alcune parole di affetto: ‘La comunità di San Nicola da Crissa lo ricorda con stima per la sua lunga e proficua attività politica al servizio delle istituzioni e per le sue doti umane’.