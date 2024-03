“È posseduta, va lapidata”, violenza ed esorcismi sulla moglie raccontati a ‘Zona Bianca’

Ancora un episodio di esorcismo tra Rocca Priora e Velletri. Stavolta al centro di tutto un uomo di 55 anni. Il racconto a “Zona Bianca”.

Non si placano gli episodi di esorcismo tra Rocca Priora e Velletri, si tratta di fanatismo religioso che per una questione di sintesi viene etichettato in pratiche esorciste, ma c’è dell’altro. Ulteriori conoscenze che Zona Bianca, programma in diretta su Rete4, indaga settimanalmente. Dopo Altavilla Milicia ancora problemi.

Sempre lo stesso modus operandi: la religiosità subentra non appena ci sono problemi insormontabili. La Fede, tuttavia, non viene vista come rifugio ma come espiazione. I problemi persistono, allora la religione punisce. A qualsiasi livello. Questo è quello che pensava un uomo di 55 anni, ha lavorato con la moglie all’interno di istituzioni importanti.

Esorcismo a Velletri: racconto drammatico a “Zona Bianca”

Quindi anche presente a livello intellettivo, ma non c’è stato niente da fare. Appena sono subentrate le prime avvisaglie di crisi lavorativa, è cominciata l’escalation: come se la redenzione potesse aiutare l’uomo a emergere. Allora iniziano i digiuni forzati, i maltrattamenti come purificazione dai peccati e tante altre situazioni limite.

Campanelli d’allarme che le autorità non possono più ignorare: la moglie ha deciso di raccontare tutto dopo che ha perso 20 chili a causa di queste forme di digiuno. Lo stesso vale per i figli, con l’aggiunta che non andavano più nemmeno a scuola. Luogo di perdizione secondo l’uomo, che non voleva vedere i figli smarrirsi nel sentiero del diavolo.

La devozione come porta dell’abisso

Si è arrivato anche a parlare di “lapidazione” per coloro che volessero trasgredire i nuovi diktat. Una vera e propria Odissea delle tenebre. La fedeltà si trasforma in supplizio. Il Lazio è solo una delle ultime regioni alle prese con queste situazioni. Le indagini vanno avanti, ma come Rocca Priora e Velletri, ci sono altri luoghi dove il buon senso e la devozione diventano fanatismo e, a tratti, follia.