Earth Hour, alle 20.30 luci spente al Colosseo: il monumento starà al buio per un’ora. Iniziativa ambientalista del WWF, che spegnerà in giro per il mondo la luce ai monumenti per “L’ora della Terra”. Si comincerà da Roma, dove tra le 20.30 e le 21.30 si lascerà al buio l’immenso monumento del Colosseo. Un’iniziativa per sensibilizzare le persone al risparmio energetico, la sostenibilità la richiesta di un futuro più sicuro per tutte le specie viventi.

Colosseo al buio per “L’ora della Terra”

Sono tante le realtà ambientaliste che chiedono, ai governi e le federazioni di tutto il mondo, un cambiamento sull’agenda ambientale. Da una parte, la necessità di cambiare rotta sulla crisi climatica, che sta portando irreversibili danni al nostro ambiente e soprattutto all’estinzione di numerose specie animali, oltre al surriscaldamento globale. Dall’altra, la concezione di ambire a un futuro più sostenibile e soprattutto senza sprechi.

L’Earth Hour spegnerà gran parte dei monumenti del mondo, in un’azione simbolica che farà discutere e forse riflettere le istituzioni. In Italia, oltre il Colosseo verrà spenta anche la storica Arena di Verona. L’iniziativa è pensata dai volontari del WWF, che hanno iniziato questo tipo d’iniziativa nel 2007 nella città di Sidney. Anche all’epoca, si parlava di una maggiore sensibilità riguardo l’idea di un futuro più sostenibile e soprattutto un cambiamento verso i danni della crisi climatica. Nonostante siano passati 16 anni, ancora le persone prendono con troppa leggerezza questi drammatici problemi.

L’invito a partecipare all’Earth Hour è esteso anche ai cittadini di tutto il mondo. Infatti, ogni persona potrà spegnere, dalle 20.30, le luci della propria casa per un’ora. Per non rimanere al buio, soprattutto sotto l’ora di cena, i volontari del WWF consigliano di utilizzare delle candele per illuminare la dimora. Earth Hour 2023 arriva sulla scia dell’accordo di Montreal, che ha visto grandi Paesi del mondo impegnarsi per fermare la perdita della biodiversità entro il 2030.