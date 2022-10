Emanuela Orlandi: è morta la pm Simona Maisto che si occupò del caso

Stroncata da una grave malattia, non ce l’ha fatta Simona Maisto, il sostituto procuratore di Roma che, insieme all’ex collega Giancarlo Capaldo, era stata titolare dell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi poi conclusasi con l’archiviazione. La donna era figlia del magistrato Afro Maisto e aveva lavorato anche alla Corte d’Appello di Roma.

Morte Simona Maisto: l’incidente in ascensore cinque anni fa

Cinque anni fa, la donna era rimasta vittima di un incidente all’interno di un ascensore della Procura ‘impazzito, per via di un malfunzionamento. I fatti risalgono al pomeriggio del 27 settembre del 2017. Simona Maisto ha preso l’ascensore dal secondo piano di Piazzale Clodio per recarsi al parcheggio, ubicato al piano -1. Entrata nell’ascensore, le porte si chiudono ma una volta selezionato il piano l’elevatore invece di scendere è schizzato verso l’alto schiantandosi poi contro il soffitto. Vittima del terribile incidente, la donna è tornata a camminare dopo 303 giorni. Finite a processo, davanti al tribunale di Perugia le ditte che avrebbe dovuto svolgere la manutenzione.

Il caso Orlandi

Come anticipato, il sostituto procuratore insieme all’ex collega Giancarlo Capaldo, era stato titolare dell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, poi conclusasi con l’archiviazione. Solamente pochi giorni fa il caso di Emanuela Orlandi, la ragazzina appena 15enne che scomparse misteriosamente in Vaticano nel giugno del 1883, è tornato sotto le luci dei riflettori a seguito dell’uscita su Netflix del documentario Vatican Girl. Infatti, in concomitanza al lancio del documentario, la famiglia della ragazza ha avvisso in varie zone della Capitale i volantini di Emanuela.