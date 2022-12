Emergenza migranti a Roma: 243 milioni di euro per accoglierli

Emergenza richiedenti asilo. Sono 5mila solo a Roma in attesa di una sistemazione. Finalmente è arrivato il bando della Prefettura che va a porre rimedio a questa situazione nella quale sono indispensabili nuovi Centri di accoglienza straordinaria nel quale ospitare i migranti nei prossimi due anni. Non solo nella Capitale, però, anche nei Comuni di provincia, vista l’entità della richiesta.

La Prefettura indice 4 gare

Solo il prefetto poteva disporre di strutture temporanee di accoglienza, visto che nei centri governativi di prima accoglienza, almeno per il momento, non c’è disponibilità. La richiesta da parte dei cittadini stranieri, soprattutto a Roma, è aumentata e il prefetto ha indetto quattro gare per affidare la gestione di centri di accoglienza collettivi. Si tratta di gare per un totale a base d’asta di 243 milioni e 405 mila euro.

Sono 400 i posti nelle singole unità abitative con capacità ricettiva di 50 posti e organizzazione di servizi in rete quelli con una base d’asta di 18 milioni e 122 mila euro. Per i 1000 posti nei centri collettivi la base d’asta è di 51 milioni e 307 euro. Per le maxi strutture con disponibilità di 2.600 letti la base d’asta è di 122 milioni e 769 mila euro.

Come partecipare alle gare e quali saranno i criteri

Per partecipare alle gare bisognerà rispettare il termine di scadenza previsto per il 27 dicembre prossimo e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel quale la Prefettura valuterà la migliore offerta in base al rapporto qualità/ prezzo. L’inflazione, però, ha coinvolto anche questo settore, la spesa prevista varia tra i 32,29 euro e 37,12 euro a persona.